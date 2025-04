Meghan Markle elkezdte kipakolni a bőröndjeit még a bejelentés előtt

Meghan Markle és Harry herceg szerelme a nyilvánosság előtt is mesébe illőnek tűnt, de a kulisszák mögött még meghittebb pillanatok zajlottak. Bár hivatalosan 2017 novemberében jelentették be eljegyzésüket, valójában már hetekkel korábban megtörtént a lánykérés. Meghan akkor már maga mögött hagyta a Briliáns elmék című sorozatot, otthagyta torontói életét, és beköltözött Harry nottinghami otthonába, ahol együtt tervezték közös jövőjüket.

Meghan Markle és Harry herceg szerelme a nyilvánosság előtt is mesébe illőnek tűnt Fotó: Forrás: AFP/Raul Arboleda

A különleges pillanat a kertben történt, ahol Meghan épp a híres sült csirkéjét készítette, miközben Harry váratlanul egy üveg pezsgőt bontott fel – pedig ő maga nem is szereti. Meghan gyanút fogott, de csak akkor derült fény mindenre, amikor Harry kivezette a gyertyafénnyel díszített kertbe, letérdelt, és megkérte a kezét. Meghan örömében még válaszolni sem hagyta, csak annyit ismételgetett: „Mondhatok igent? Mondhatok igent?”

A herceg előtte természetesen a királynő jóváhagyását is kérte, aki áldását adta a frigyre. Ezt követően azonban még hetekig titokban tartották a hírt, amíg a közös otthon kialakítása és a logisztikai kérdések lezajlottak. Meghan még kutyáját, Guyt is magával hozta Londonba, ezzel is jelezve elkötelezettségét - írja a Mirror. - A pletykák ekkor már javában terjedtek, a sajtó pedig felfokozott várakozással figyelte a fejleményeket. A BBC-t is felkészítették egy királyi bejelentésre, a palotában pedig rendkívüli értekezletet hívtak össze, ahol hivatalosan is közölték az örömhírt.

Meghan ekkor már találkozott a királynővel is, ami komoly jelzés volt a kapcsolat komolyságáról. A hercegné szerepvállalása is egyre világosabbá vált: a színészet helyett a jótékonysági munkára szeretett volna koncentrálni. Egy közeli forrás szerint boldogan vállalta ezt az áldozatot:

Tudja, hogy nem lehet egyszerre színésznő és hercegné, és ez számára teljesen rendben van.

A világ végül november 27-én értesült az eljegyzésről, amikor Meghan büszkén mutatta meg a háromgyémántos gyűrűt, amelyhez Harry az édesanyja, Diana hercegné ékszerei közül választott köveket. A történetük ezzel egy új fejezethez érkezett – de már jóval azelőtt elkezdődött, hogy a világ tudott volna róla.