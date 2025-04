L.L. Junior milliós kanapén köti üzleteit?

L.L. Junior mindig is azt hangoztatta, hogy egy üzletembernek fontos több lábon állnia. Nos, ő ennek a kritériumnak mindenben megfelel, hiszen az előadóművészi tevékenysége mellett food truck-okat üzemeltet, ez ugye a híres csirke biznisz, most pedig a marketing világában is meg akarja vetni a lábát. Az első lépéseket már meg is tette, bérelt és felújított egy olyan irodát, amibe belépbe tátva marad az ember szája, ráadásul egy elég frekventált helyszínt választott bázisul.

L.L. Junior üzletei is jól muzsikálnak / Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior biznisz

A zenész fogta magát és a TV2 környékét járva kitalálta, hogy a kereskedelmi tévé udvarában fog irodát bérelni. A helyszín hivatalosan a Filmgyár területe, de ezen az udvaron átsétál az összes képernyős sztár, itt forgatják az élő show-kat, és a telepen álló stúdiókban rögzítik az adásokat is. Vagyis, Junior befészkelte magát a tutiba, ki sem kell tennie a lábát az irodájából, hogy mindenkivel találkozzon, aki csak számít. Arról nem is beszélve, hogy leendő ügyfelei számára is igencsak különleges lesz a helyszín, hiszen úgy érezhetik majd magukat, mintha egy sztárpartin vennének részt. A helyszínválasztás tehát már önmagában egy csillagos ötös marketingfogás.

A zenész arról egyelőre nem ad információt, hogy kik lesznek az ügyfelei, milyen cégekkel dolgozik együtt vagy épp melyik hírességek karrierépítésében segédkezik, de megelőlegezve a dörzsölt üzletembernek a sikert, biztosan jól megy majd ez a vállalkozása is. Tényleges eredményekről persze csak később tud beszámolni, egyelőre a munkatársak toborzásánál és az iroda felújításánál tartanak, ezekről viszont már mutatott képet Junior. Nézzék csak:

L.L. Junior új irodája / Fotó: Instagram

A belső teret egyébként a zenész ízlése szerint rendezték be, erről árulkodik a hatalmas arany asztal, és a hozzá harmonizáló zöld-arany kanapé, amelynek a hasonmását megtaláltuk az interneten, 4000 euróért, cirka 1,6 millió forintos áron. Junior tehát nem vette éppen spórolósra a figurát.