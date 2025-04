Leheletnyi csipke fedi csak az énekesnő szexi testét - Fotó

Rita Ora koszovói albán származású brit énekesnő és színésznő. Londonban nőtt fel és itt járt iskolába is. Korán elkezdett az énekléssel foglalkozni. 2004-ben szerepelt a Spivs című filmben. 2009-ben Eurovíziós Dalfesztivál brit előválogató műsorába is bejutott, de végül nem őt választották.

Rita Ora a 2025-ben a Vanity Fair Oscar partiján / Fotó: CraSH / Northphoto

A 34 éves szépség tavaly kötötte össze az életét a szintén híres Taika Waititivel. Az énekesnő nemrég Miamiban adott egy hatalmas koncertet, ahol nemcsak énektudását csillogtatta meg, hanem tökéletes testét is. Kecses alakjához domború idomokkal rendelkezik Rita, amit nem is takargatott. Nem is húznánk tovább a szót ugyanis a róla készült képek sokkal beszédesebbek.

„Szent ég!” - írta elismeréssel a büszke párja, Taika.

Íme a szexi Rita Ora: