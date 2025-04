Koncz Gábor: „Most már meg is hallhatok, mert a célomat elértem”

80 éves koromig nem volt semmi bajom, addig mindent magam csináltam: a filmjeimben sem használtam sosem kaszkadőrt, mert roppant hiú vagyok. Majd aztán 80 éves korom után lett egy nagyon erős hátfájdalmam, ami miatt ötször is megműtöttek. Én nem szeretem a fájdalmat, de elviseltem. Így most már nekem 14 csavar fogja össze a csigolyáimat, majd aztán lett egy csípőprotézisem is. Az előadásokon is úgy lépek fel, hogy többet ülök, mint állok. Illetve előkerestem nagyapám fokosát a padlásról, és arra támaszkodok a járásnál. De amíg bírom, addig megyek és vagyok