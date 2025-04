Brutális gyűlöletcunami zúdult Király Lindára: csalással fogyott le?

Király Linda gyakorlatilag fiatal felnőttkora óta küzdött a kilókkal, többször diétázott már, de minden esetben újra visszaszedte a felesleget, megpróbált szinte mindent, köztük a gyomorszűkítő műtétet is, de hosszútávon semmi sem segített. Az „átkot” a tavalyi év törte meg azzal, hogy az énekesnő rádöbbent, életmódváltás nélkül bizony nem lesz tartós eredménye, ezért kitartóan edzeni kezdett és szigorúan odafigyel arra, hogy mit eszik. Az eredmények őt igazolják, most már végre jól érzi magát a bőrében, az internetes kommentelők azonban ennek sem tudnak örülni. Szerintük Linda nem tiszta eszközökkel indult harcba a .

Király Linda fogyása a netezők szerint csalás miatt eredményes (Fotó: Mediaworks archív)

Király Linda diéta vagy műtét?

Az énekesnő sosem titkolta, hogy jó 15 évvel ezelőtt gyomorszűkítő műtéten esett át. A beavatkozás követően azonban megint nem figyelt oda az egészséges étrendre illetve a mozgásra sem, ezért nem sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megint annyit nyomjon a mérleg, mint amivel nekifutott az elején... A változást a 2024-es év hozta meg számára, amikor elkezdett egészséges ételeket enni és heti hatszor edzeni. Jelenleg ennek köszönheti, hogy kirobbanó formában van, erről rendszeresen posztol Király Linda Instagram oldalán. No, de dicséret helyett, mit kap a kommentelőktől?

Hogy szemét dolog a részéről az, hogy becsapja az embereket, mert nem is az életmódváltás miatt fogyott le, hanem a gyomorszűkítő műtéttől... Linda hiába nyilatkozta már számtalanszor, hogy az a műtét csak ideiglenesen oldotta meg a problémát, és utána többször is fogyott illetve visszahízott, a szavait mintha meg sem hallanák. Sokak szemében most ő az első számú közellenség, aki hamis reményeket kelt olyan emberekben, akik bíznak benne és akiknek szintén segítségre lenne szükségük a fogyáshoz.

Király Linda a testvérével, Király Viktorral heti hat napon át edz, hogy jó formában legyenek (Fotó: Mediaworks archív)

Ismét a rosszindulat céltáblájává vált

Így nyilatkozott meg az egyik kommentelő például: „Hogy mi ebben a felháborító? Hogy a pénzért átvágják a fogyni vágyókat, eladják a méregdrága kapszulákat és elhitetik velük ilyen jellemtelen influenszerek, hogy ez lesz a megoldás a túlsúly okozta testi és lelki problémáikra, ő pedig szépen elmegy egy gyomorműtétre és zsebreteszi a cég kínálta összeget miközben megvezeti az embereket! Hányinger! Nincsen semmi gond, ha valaki folyamat küzdelmet vív a kilókkal és megcsináltat egy ilyen gyomorszűkítő műtétet, de az már nem kis baj, ha ezzel lefogy majd eladja reményt keltve ezeket a sz.rokat!”