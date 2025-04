A Kincsvadászok sztárja elképesztő ajándékot kapott

A Tankcsapda dobosaként azt már megszokta Fejes Tamás, hogy a rajongók meglepik őket apróságokkal. A Kincsvadászok kereskedője kapott már születésnapjára saját készítésű tortát, plüssöket, gyermekrajzokat, de amióta szerepel a TV2 műsorában, azóta rengeteg értékes, vagy éppen nagyon kedves tárggyal lepték már meg.

A Kincsvadászok sztárja, Fejes Tamás Tillának mutatja, mit kapott ajándékba (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja Vuk-os emléktárgyat kapott

Vadonatúj szerepben mutatkozott be a televíziónézőknek a Tankcsapda együttes sokak szerint megosztó dobosa, Fejes Tamás. A Kincsvadászok kereskedőjéről korábban kevesen gondolták, hogy a zenélésen kívül máshoz is ilyen jól ért. Pedig a debreceni rockbanda dobosa már azelőtt is sikeres kereskedő volt, mielőtt belépett Lukács Laciékhoz a Tankcsapdába. A napokban nyílik például új szórakozóhelye Debrecenben, a Csinibaba Kultkert. De miközben hol az együttes ügyes-bajos dolgaival, hol az üzleti ügyeivel van elfoglalva, néha meglepő ajándékokról is beszámol közösségi oldalán. Most például egy Vuk-os izzót kapott.

Szevasztok pajtik, szevasztok rosszak, elég régen jelentkeztem már nálatok. Egy kis érdekesség! Folyamatosan kapom a Kincsvadászok miatt a jobbnál-jobb ajándékokat, ezt nagyon szépen köszönöm! Most egy kis story time! Biztos ismerős mindenkinek, a hölgy a műsorban nem adta nekem oda ezt az izzót, azóta ez a második, amit kapok ajándékba. Tényleg repes a szívem, köszönöm szépen! Így meg tudom a Wolf Katit (ő énekelte a Vuk dalt) ajándékozni és még nekem is marad egy!

– mesélte Instagram oldalán Fejes Tamás.