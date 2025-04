Kiderült: Kárpáti Rebeka ezzel a férfivel költözik össze

Kárpáti Rebeka szereti a kihívásokat, bátran próbálja ki magát számára ismeretlen terepeken. Nem is lehetünk meglepve azon, hogy a testvérével, Andrással belevágtak egy komoly házfelújításba annak reményében, hogy hamarosan birtokba vehetik az első közös lakásukat. A testvérek egyelőre jól szórakoznak azon hogy mindenféle előképzettség nélkül, maguk intézik a renoválást, bár mást most látják, hogy a csupasz falakból álló kecó nem pár nap alatt válik otthonná.

Kárpáti Rebeka testvére kapható volt a különleges kalandra (Fotó: Mediaworks archív)

Kárpáti Rebeka Instagram oldala árulkodik mindenről

A részletekről Rebi a hivatalos közösségi oldalán számolt be. Innen tudhatjuk, hogy bár most már nagyon jó viszonyt ápolnak a testvérével, ez nem mindig volt így, gyermekkorukban bizony sok nehézséget okozott az egymás határainak kijelölése...

Egy jó szövetséget a közösen megélt pillanatok tesznek erőssé. Hálás vagyok, hogy a tesómmal ilyen kapcsolatunk van.

„Gyerekkorunkban voltak nem épp könnyű időszakok, amik lelkileg és mentálisan kifejezetten erőssé és krízishelyzetben is kiváló problémamegoldóvá kovácsolt bennünket. Klisé ezt mondani, de ma már csak hálásak vagyunk a tapasztalásért, mert már tudjuk, hogy egymásra mindig számíthatunk, és mert ezek nélkül ma nem azok lennénk akik. Most egy szuper közös lakásprojektbe vágtuk a fejszénket, ami elsőre kicsit nagyobb falat mint gondoltuk, de elképesztően imádjuk minden feladatával együtt. Két tesó, egy lakás, nulla tapasztalat, rengeteg nevetés, de még több fejtörés és agyérgörcs (és még jaj, hol a vége…), de nagyon örülök, hogy ezt vele csinálhatom. Ha minden jól megy nyár végére elkészül az - amúgy japandi stílusú - otthonunk. Addig kérlek drukkoljatok ahogy mi is minden jelenleg lakást/házat építő vagy felújítónak! Tartsunk ki! Egyszer jó lesz!”

Kárpáti Rebeka a testvérével kezd házfelújításba (Fotó: Mediaworks archív)

A titokzatos testvér

Kárpáti Rebeka testvére egyébként nem véletlenül nem szerepel a közös fotókon, vagy videókon, András nem szeretne a nagy nyilvánosság előtt mutatkozni, az ő személyiségétől nem is állhatna távolabb a közszereplés. Ezt természetesen Rebeka is tiszteletben tartja, így az új lakásuk felújításáról szóló videóban is csak hátulról látszik a sziluettje.