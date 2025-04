Utolsó útjára kísérték a mulatós zene ikonikus alakját: Csocsesz is könnyes szemmel búcsúzott

Szívszorító pillanatok: eltemették a magyar mulatós zene koronázatlan királyát, Kadlott Karcsit. Tisztes tömeg gyűlt össze, a műfaj képviselői is végső búcsút vettek a közkedvelt énekestől. Szívbéli jó barátja és kollégája, Csocsesz megható interjút adott a búcsúztató után a Borsnak.

Kadlott Karcsi temetése: az énekes életének 81. évében hunyt el márciusban, most végső búcsút vettek tőle a rokonok, barátok, kollégák (Fotó: Bors)

Kadlott Karcsi temetésén mindenki elérzékenyült

„Nagyon sokan összegyűltek a temetésre, Tápiószőlősön nem fordul elő minden nap, hogy egy búcsúztatóra ennyien eljöjjenek. Polgárőrök irányították a forgalmat, a temető bejártánál pedig fenntartották néhány parkolóhelyet az ismertebb embereknek, ugyanis a füves terület már tele volt. Ez nagyon kedves gesztus volt, és ez is csak azt mutatja, hogy mennyien megemlékeztek róla” – fogalmazott lapunknak Csocsesz.

Az örökvidám Csocsesz is elérzékenyült a búcsúztatón, ám jó érzéssel töltötte el, milyen szép, méltó megemlékezés volt, a Borsnak mesélt a temetésről (Fotó: Bors)

„Úgy érzem, sokat jelentett, hogy ott vagyok, láttam az arcokon, hogy örülnek ennek. Több zenész is odajött hozzám nosztalgiázni, jól esett néhány szót váltani Karcsiról. Volt, aki felidézte: 23 évvel ezelőtt az esküvőjén Karcsi és én zenéltünk. Nem volt kérdés, hogy ott legyek, lelkiismereti okokból is, hiszen régi barátságról volt szó. Annak idején még itthon a lakásomon együtt zenéltünk, tanított engem, pedig akkoriban mentem már mindenfelé, mégis jólestek a tanácsai.”

Régi motoros vagyok már a műfajban, így magabiztosan mondhatom, Karcsi a mulatós zene koronázatlan királya: az volt és az is lesz!

Csocsesz dalai között van bőven, amit Kadlott Karcsinak köszönhet.

„A Még egy éjszaka című dalomat tőle tanultam, még 2012-ben jelent meg, de mostanában is sokan osztják meg újra, és ez is bizonyítja Karcsi nagyságát. Nagy űrt hagyott maga után, az egész mulatós műfajnak úttörője és örökös koronázatlan királya. Hála Istennek, az emberek engem is szeretnek, még hívnak, egy zenésznek ez a legnagyobb elismerés.”

Szép hosszú élete volt, de az utolsó éveknek nem így betegen, fájdalommal kellett volna telnie. Mindenesetre ha most elém raknának egy papírt, hogy 80 évig élhetek, aláírom!

– ismerte el Csocsesz, majd kiemelte:

„Karcsihoz méltó volt a megemlékezés, a református lelkész nagyon szép beszédet mondott, szépen összefoglalta az életét. Amikor pedig engedték le az urnát, felcsendült Karcsi dala, a Jóbarátok, Isten Veletek… Akkor mindenkinek könny szökött a szemébe, én is azt éreztem, mintha itt lenne velünk. A felesége, Zsuzsa és a család végig össze volt törve, de ez normális. Méltó megemlékezés volt. A család kitett magáért.”