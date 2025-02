Jolly és Barbi: Felébredt Barbiban az anyai ösztön!

Nem indult könnyen a közös utuk, mindketten rengeteg támadást kaptak. Szuperák Barbara sok embertől kapta azt a vádat, hogy Jolly miatta hagyta el a családját – pedig a megismerkedésükkor az énekes már egyedülálló férfi volt –, Jollyt pedig a nagy korkülönbség miatt vonták kérdőre, hiszen Barbi 20 évvel fiatalabb nála. A kezdeti nehézségek viszont nem álltak a szerelmesek közé, sőt inkább még közelebb hozták őket egymáshoz.

Sokan nem nagy jövőt jósoltak kapcsolatuknak, de Jolly és Szuperák Barbara rácáfoltak erre – Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Hat éve alkotunk egy párt, és ha visszanézek, nem változtatnék semmin: min­den­nek így kellett lennie, ahogy volt és ahogy van – kezdte a hot!-nak Jolly. – Nekünk is voltak nehezebb időszakaink. Azt, amit mi átéltünk a kapcsolatunk elején, senkinek nem kívánom. De mi akkor is végig egymás mellett voltunk, és támogattuk egymást, hittünk magunkban, így minden akadály inkább megerősített bennünket és az egymás iránti szerelmünket. Ez azóta sem változott: olaszosan ugyan, de boldogan, szinte házaspárként élünk. Csupán a papír és a gyűrű hiányzik, de ami késik, nem múlik.

Szuperák Barbara és Jolly a babáról beszélgetnek

A babavárás kapcsán is egy véleményen vannak. Szuperák Barbara mostanában gyakran eljátszik az anyaság gondolatával, ami eddig nem volt jellemző rá.

Jolly és Szuperák Barbara is imád utazni – Fotó: Instagram / hot magazin

– Eddig nem éreztem, de az utóbbi időben felébredt bennem az a bizonyos anyai ösztön, ami érthető, hiszen lassan én is abban a korban vagyok – magyarázta Barbi. – 23 éves koromig akartam szülni, de ez már most csúszik, hiszen 26 vagyok. Sokat beszélgetünk mostanában a korról, hiszen valljuk be őszintén, Jollynál valóban ketyeg az óra, és tényleg szeretnénk közös gyermeket. Harmincéves koromig szeretnék is anya lenni, de ezt házasságkötés után, boldog, kiegyensúlyozott családba tervezem, ahol mindent meg tudunk majd adni a kis csöppségnek!