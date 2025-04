Jean-Claude Van Damme reagált az emberkereskedelem vádakra

Jean-Claude Van Damme neve felmerült egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben, miszerint szexuális kapcsolatot létesített 5 olyan román nővel, akiket egy emberkereskedő futtatott. A Kickboxer sztárja reagált az őt ért vádakra. A 64 éves színész tagadja a vádakat és teljesen abszurdnak tartja az ügyet.

Jean-Claude Van Damme tagadja a vádakat (Fotó: Jack Tribeca / Bestimage / Northfoto)

Jean-Claude Van Damme emberkereskedelemmel kapcsolatos ügybe keveredett

Egy héttel ezelőtt a CNN leányvállalata, az Atena 3 arról számolt be, hogy büntetőfeljelentést tettek a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni nyomozó igazgatóságon, amelyben azt állítják, hogy Jean-Claude Van Damme szexuális kapcsolatot létesített öt nővel, akiket egy Morel Bolea nevű férfi futtatott. Boleát emberkereskedelemmel gyanúsítják, és őt tarják a bűnszervezet fejének. A büntetőfeljelentés szerint az eset 10 évvel ezelőtt történt, amikoris a bűnszervezet Cannes-ban "ajándékba" küldött Van Damme-nak öt fiatal nőt a színész rendezvényére, akik között volt kiskorú is. Az egyik érintett nő állítása szerint a Jean-Claude Van Damme tisztában volt a nők helyzetével, és mégis kihasználta őket.

Van Damme tagadja a vádakat

Jean-Claude Van Damme ügynöke, Patrick Goavec szerdán egy közleményben reagált a vádakra:

Tudomásunkra jutottak olyan cikkek, amelyek egy állítólagos cannes-i viszonyt állítanak Mr. Jean-Claude Van Damme-mal kapcsolatban.

Azt is hozzátette továbbá, hogy:

A közölt tények egyszerre groteszkek és nem létezőek. Mr. Van Damme nem kívánja kommentálni vagy táplálni ezt a pletykát, amely éppoly abszurd, mint amennyire alaptalan.

Nemcsak a Dupla dinamit sztárja tagadja a vádakat. Morel Bolea, akit a bűnszervezet fejének tartanak, szintén nem ismert be semmit. A PageSix-nek tett nyilatkozatában azt állította, hogy ezek teljes mértékben álhírek és ő semmilyen kapcsolatban nem áll Jean-Claude Van Damme-mal.

Jean Claude Van Damme-ra rájár a rúd az utóbbi években

A 64 éves színész a Véres játék című filmmel robbant be a filmiparba, és utána számtalan akciófilmben szerepelt. És amíg karrierjében egyre nagyobb sikereket ért el, magánéletében nem volt ekkora szerencséje. Jean-Claude Van Damme ötször volt házas négy különböző nővel és mindeközben három gyermeke született: Kristopher, Bianca Brigitte és Nicholas. Legkisebb fia, Nicholas 2018-ban bűnösnek vallotta magát rendbontásért, mert állítólag késsel fenyegetőzött egy szobatársával Phoenix-ben. Az eset miatt 18 hónap próbaidőre ítélték. Mindeközben Van Damme csillaga is alaposan megkopott, és nemhogy nem A-listás, de már a G közelében is alig van.