Színt vallott a Hunyadi sztárja: az első igazi „élményéről” mesélt

Április 30-án jeles napot ünneplünk: ma van a Magyar Film Napja. 2018 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar filmet és az alkotókat, ami a méltán népszerű Hunyadi sztárjai, készítői a figyelmét sem kerülte el. A sorozat főszereplői ez alkalomból elárulták, melyik a kedvenc magyar filmjük…

A Hunyadi sztárjai a Magyar Film Napja kapcsán vallottak színt (Fotó: Ladóczki Balázs/Mediaworks Archív)

Ezeket a filmeket szeretik a Hunyadi sorozat színészei

A történelmi sorozatban Szilágyi Erzsébetet alakító Rujder Vivien elárulta:

„Az első igazi magyar film élményem, amire igazán emlékszem gyerekkoromból, az, hogy: »A-bend-es-sen!« Nagyon szerettük a Zimmer Ferit! Az első magyar film pedig, amiben szerepeltem, az Horváth Lili: Szerdai gyerek című filmje volt. A Hunyadi pedig a legfontosabb munkám az elmúlt időszakból” – fogalmazott, majd hozzátette: nagyon szereti moziban megnézni a magyar filmeket. Úgy érzi, ez hasonló élményt ad, mint egy színházi darab: megtisztít, találkozhatunk önmagunkkal.

„Büszke vagyok a magyar filmesekre, nézzetek ti is magyar filmeket egész héten a tévében és a mozikban!” – üzente meg a csoda szép színésznő a Magyar Film Napja című Youtube-csatornán.

A Hunyadi sorozatban Luxemburgi Erzsébetet alakító Hermányi Mariann pedig felidézte: az első magyar film, amiben szerepelt, az Herendi Gábor: Toxikóma című filmje, az élmény a mai napig hatással van rá, illetve a Ma este gyilkolunk című filmben játszott karakterét tartja eddigi pályája legfontosabb szerepének.

A címszereplő Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellért is kihangsúlyozta, hogy mennyire szereti moziban nézni a magyar filmeket: ott jönnek át igazán a jelentőségteljes pillantások, gesztusok. De magának a magyar nyelvnek is nagy rajongója, ezért is tartja fontosnak a magyar filmek népszerűsítését. Kedvenc filmjei, amit többször is látott már: A kőszívű ember fiai, Toxikóma és a Csak szex és más semmi, de A tanú és az Átjáróház című alkotások is nagy favoritjai.

A rendező Szász Attila pedig gyerekkori kedvenceiről vallott: a Keménykalap és krumpliorr, a Légy jó mindhalálig, az Égig érő fű és a Tüskevár című alkotásokat mélyen a szívébe zárta. Számára az igazi mozis élmény pedig az, ha társasággal, főképp családjával ülhet be a nézőtérre.