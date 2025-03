A Hunyadi főszereplője, Kádár L. Gellért megszólalt az erotikus jelenetekről

A 29 éves Kádár L. Gellért elmondta, hogy nem foglalkoztatják a kritikák, valamint arról is szót ejtett, hogy nagy kihívás volt számára a Hunyadi forgatása, de mind emberileg, mind szakmailag sokat dobott rajta. A Hunyadi sztárja kulisszatitkokat is elárult a közönségnek.

Hunyadi: Kádár L. Gellért hazatérve tartott élménybeszámolót (Fotó: TV2)

Kádár L. Gellért hunyadis élményeiről mesélt

Volt egy olyan időszak – azt hiszem, az első pár hónapban – hogy nem kaptam visszajelzést a rendezőtől, ez pedig elbizonytalanított. Nem tudtam eldönteni, hogy ez most jó vagy rossz volt? Sőt, a rendezők között is megvoltak az attitűdök, volt, aki megengedte, hogy visszanézzem a jelenetet, volt, aki nem engedte. Ha nem tudtam visszanézni magam, akkor nehezebben tudtam az utasításait végigcsinálni. Az rendben van, hogy színpadon nem tudod magad visszanézni, de filmnél számomra nagyon nagy előny, hogy ha kér valamit a rendező és te nem érted, vagy épp nem tudod, mit óhajt, akkor meg tudod kérni: hadd nézem vissza azt a felvételt. Voltak olyan forgatási napok, amelyek elbizonytalanítottak, mivel nem mondott senki semmit. Aztán túltettem magam, mondván: ti vagytok a rendezők, én bízom bennetek, én itt vagyok, ha szeretnétek változtatni

– magyarázta Kádár L. Gellért a közönségtalálkozón, ahol felelevenítette egy forgatási sérülésének emlékét is.

Az egyik jelenetben meg is sérült Kádár L. Gellért (Fotó: TV2)

„Az volt a feladat, hogy én bevágtázom, leszökök a lóról és kiszorítjuk a törököket, majd be kell csukni a kaput. Bár alaposan le volt beszélve, hogy mi fog történni, én kicsit féltem, hiszen be kell vágtázzak száz, fegyverrel hadonászó ember közé és nem kizárt, hogy nem találnak el. Ennek ellenére felvettük a jelenetet hiba nélkül, de odajött az operatőr és azt mondta: nagyon jó volt, de jó lenne a kamerába is látni téged. Így felvettük még egyszer, bevágtáztam, kaszaboltuk a törököket, vagyis a kaszkadőröket és már a végénél tartottunk – jól is sikerült a dolog –, amikor balra fordulva csak annyit láttam, hogy egy fejsze tart felém, aztán elsötétült minden. Hallottam magam körül a zajt, de az erő elhagyott, és amikor valaki kiáltotta, hogy állj le, valaki hátulról már fogott, amikor rogytam össze” – mesélte a Hunyadi sztárja, aki az erotikus jelenetekről is szót ejtett.