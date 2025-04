Nem találod ki, mit hozott a Fehér Holló Horváth Tamásnak

Horváth Tamás koncert 2025-ben is lesz, ráadásul közösen Kowalsky meg a Vegával is (Fotó: Facebook)

Az énekes újabb nagy dobásokkal készül

„Kowával egyrészről készülünk egy újabb közös munkával, ugyanis elkezdtük a Fehér Holló folytatásán dolgozni. Másrészről pedig idén lesz a 10. Budapest Parkos koncertünk, ami egy hatalmas mérföldkő számunkra. Ez a buli pedig nemcsak nekünk lesz jubileumi, hanem a Kowalsky meg a Vega zenekarnak is, mivel ők is tizedik parkos koncertjüket fogják ünnepelni, úgyhogy még ebben is nagy az összhang” – viccelődött Horváth Tamás, aki az elmondottak mellett készül idén még más új dalokkal és izgalmas együttállásokkal is.