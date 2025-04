Nehéz teszt elé állította barátnőit Gyuricza Dóra

Dallos Bogi nemrég jelentette be, hogy műsora, a Lelkizünk első része hamarosan megjelenik, ahol Gyuricza Dóra is megjelenik személyesen a műsorvezetők között. A séf felesége egy rövid videót is közzétett a műsorral kapcsolatban, amiben nehéz kihívás elé állítja barátnőit.