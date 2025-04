Egy ország szíve dobban most együtt Gáspár Virág szívével: borzasztó fájdalom érte a családot

Gáspár Virágról először mindenkinek az a csíntalan és tüneményes kicsi lány jut eszébe, aki egykoron volt. Azóta viszont sok-sok év eltelt, Gáspár Győző fiatalabbik lánya kivirágzott, és immáron gyönyörű, felnőtt nő lett belőle. Az egész ország nagyon szereti őt, hiszen túl azon, hogy nagyon szép, igen szórakoztató és szerethető személyiség, nem is meglepő, hogy ilyen sok követővel rendelkezik a közösségi médiában. Ezzel kapcsolatban azonban sajnos most szomorú és megdöbbentő hírt közölt a család.

Virág profilját törölték / Fotó: Instagram

Virág nővére, Evelin osztotta meg a nagyon rossz hírt, hogy Virág sok követővel bíró Insta-oldalát törölték, éppen ezért neki egy újat kellett csinálnia. Maga Virág is kiemelte az új felületen, hogy ez már az új Instája, a régit ugyanis törölték. A Gáspár-lány követői azonban hűségesek, így tehát már most többszázan követték őt be.