Hajós Gáspár Győzőről: Van, hogy sztókot kap egy művész

Igencsak extrém show-val készült Gáspár Győző és Dér Heni A Nagy Duett 2025-ös évadának ötödik élő adására: a Barbie Girl című sláger balkánosított verziójával sokkolták a nézőket és a zsűrit. Volt itt minden: csirkekopasztás, rózsaszín kerti budi, Dieter Bohlen-haj Győzin. Hajós András úgy jellemezte a produkciót: "Van, hogy sztrókot kap egy művész..." – hozzátéve, igyekszik úgy értékelni a látottakat, hogy most is ez történt. Kasza Tibi szerint pedig Győzike olyan volt, mint egy rokon a lagzin, akit senki sem hívott meg és senki sem lát szívesen. Azt is megemlítette: amikor vécénél kezdődik egy fellépés, ott már sejteni lehet, hogy "sz*r lesz".

A zsűri végül három kilencesre és egy nyolcasra értékelte a látottakat-hallottakat, azaz 35 pontot gyűjtött be összesen a balkán Barbie.