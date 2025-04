Gáspár Győző brutális megjegyzéseket kap A Nagy Duett miatt: „A halálomat kívánják!”

Gáspár Győző és Dér Heni hétről hétre új oldalukat mutatják meg A Nagy Duett 2025-ös évadában, amivel egyre nagyobb szurkolótábort szereznek maguknak. Persze a showman megosztó személyiségével több mint két évtizedes pályafutása alatt jócskán gyűjtött utálókat is, akik most nem nézik jó szemmel a sikereit. És bár a bizonyítási vágyat már elengedte, de a halálát kívánó kommentek még őt is megérintik. Erről mesélt most a Borsnak.

A Nagy Duett Gáspár Győző számára nem várt fordulatot hozott, egyre durvább gyűlölködő kommentek zúdulnak rá Fotó: TV2

Gáspár Győző Dér Heni oldalán egy olyan arcát mutatta meg, ami eddig még csak nagyon kevesen láthattak. A Romantic együttes frontembere szívét-lelkét beleteszi a produkciókba, de vannak, akiknek még ez sem elég.

"A zsűri kritikáival nincs baj, őket tisztelem, és elfogadom a véleményüket. A kommentelőkkel van a baj, mert olyan csúnya dolgokat írnak nekem, amiket egyszerűen nem tudok hova tenni. Nem is értem, hogy ezek az emberek mit gondolnak."

Olyan hozzászólásokat kapok, hogy haljak meg, dögöljek meg. Nem tudom, hogy hogy van erre idejük, és hogy merik egyáltalán ezeket leírni. Ezeket még én sem tudom kizárni, hogy a halálomat kívánják, és szerintem nincs is olyan, akinek ez menne

– árulta el felháborodva.

„Én is szoktam kommentelni, de soha eszembe se jutna ilyesmit üzenni valakinek. Nem értem, hogy lehet valaki ennyire irigy. Én mindig csak mentem, csináltam a dolgom, és magammal foglalkoztam. El is értem, amit akartam ahelyett, hogy irigykedtem volna másokra” – tette még hozzá.

Győzike családja már megszokta a támadásokat, mégsem olyan könnyű túllépniük a negatív kommenteken Fotó: Bánkúti Sándor

Gáspár Győző A Nagy Duettben sem akar már bizonyítani

A showműsorban természetesen nem a sztárok énektudására kíváncsi leginkább a zsűri, hanem hogy a nézők és az előadók is jól szórakozzanak. És bár kezdetben Gáspár Győziben volt egyfajta bizonyítási vágy, de ezen mára túllépett, és az utálóit sem szeretné már meggyőzni.

Már úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék bizonyítani. Csak azt szeretném, hogy élvezze a közönség a produkciót, és mosolyt csaljak az arcukra. Maximum a két lányomnak és a feleségemnek akarnék megfelelni, mert úgy érzem, amit 26 év alatt letettem az asztalra, nekem az bőven elég

– árulta el.