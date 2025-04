Lékai-Kiss Ramóna tisztázta, igazságtalan előnyhöz jutott-e A Nagy Duettben

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence alkalmi duettpartnerré vált, és milyen jól tették! A Nagy Duett 2025-ös évadában a zsűrinek és a közönségnek is nagy kedvencei. Felmerült azonban, hogy Rami színészként alighanem énekesi képesítést is kapott, ez pedig előnyt jelent például Aurelióval szemben, akinek nyilvánvalóan nincsen ilyen irányú előképzettsége.

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence jól teljesítenek A Nagy Duett 2025-ös évadában (Fotó: TV2)

Brasch Bence szerint esélyesek a győzelemre

Rami és Bence voltak már napi győztesek is, a zsűri szinte kivétel nélkül dicsérő szavakkal illeti produkcióikat, és a közönség is hétről hétre szavazataival tovább juttatja őket. Néhányan már az első produkció után a nyertes párost látták bennünk. Most ők maguk is elárulták, esélyesnek tartják-e magukat a győzelemre.

„Igen, esélyesek vagyunk rá!” – vágta rá a TV2 Play kisvideójában Brasch Bence, majd hozzátette: „De itt mindenki az. Ráadásul az eddigi adások tanulsága, hogy mindig nagyon fel kell készülni, és nagyon jó produkciót kell csinálni. Mert bármikor fordulhat a kocka…” – tette hozzá a profi énekes.

Lékai-Kiss Ramóna pedig arra a sokakat érdeklő kérdésre is válaszolt, miszerint: korábban tanult-e énekelni?

Voltam már énekórán, de nem tanultam soha énekelni. Ezt nagyon sajnálom így utólag, de ami késik, nem múlik. Zongorázni viszont tanultam nyolc éven keresztül a Veszprémi Zeneiskolában

– mesélte a TV2 kamerájának a családanya.

Lady Gaga és Backstreet Boys A Nagy Duettben

A Nagy Duett ma esti adásában a versenyzők csapatokba verbuválódnak: Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence például Mihályfi Luca és Hegyes Berci kettősével áll össze, hogy előadják a világhírű Backstreet Boys fiúbanda Everybody című dalát. Dér Heni és Gáspár Győző, valamint Radics Gigi és Visváder Tamás pedig Lady Gaga és Bradley Cooper közös, Shallow című dalát dolgozza fel. Nótár Mary és Aurelio pedig Pető Brúnó és Sydney van den Bosch kettősével áll össze a KFT Balatoni nyár című slágerét elénekelni…