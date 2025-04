Váratlan döntést hozott a Farm VIP szereplője, de egy pillanatig sem gondolkodott rajta

A Farm VIP 2025 kiesője legutóbb Kapi Levente volt, akit Dávid Petra ejtett ki párbajban, kedd este azonban nem csak tőle, hanem egy másik szereplőtől is meg kellett válniuk a versenyzőknek. Szalontai Szilvi ugyanis drámai hírt kapott, édesanyja rosszul lett és kórházba kellett szállítani. Szilvi azonnal hazasietett, s bár úgy nyilatkozott, szerinte pont akkor kellett kiszállnia, amikor már jó pozícióba került a farmon, a család természetesen az első, döntését pedig minden csapattársa megértette.

Farm VIP: a billenőasztalos feladat alaposan próbára tette a játékosokat (Fotó: Tv2)

Farm VIP 2025: Egy mindenkiért, mindenki egyért

Levente és Szilvi megrendítő távozása után a csapatok jelentősen megfogyatkoztak, így elérkezett a pillanat, hogy egybevonják őket. Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti azzal a hírrel érkeztek, hogy mostantól nincsenek csapatok, mindenki egyénileg játszik. A feladatok során azonban továbbra is csapatban kell majd dolgozniuk, csak más céllal.

A sárgák összepakolták jól megszokott cuccaikat a pajtában és elindultak a parasztház felé, ahol a pirosak már tudták: itt bizony ideje lesz összehúzni magukat. Volt, aki megörült régi ágyának: Miki például azonnal birtokba vette egykori fekhelyét, de Fekete Linda is meg tudott alkudni Judie-val, hogy visszakapja a sarkot, ahol korábban is álomra hajtotta a fejét.

Farm VIP 2025: Pumped Gabo szerint Leo az egyik legkeményebb ellenfél (Fotó: Tv2)

Nem sokkal később a bent maradtak teljes létszámmal érkeztek Zsuzsihoz és Zsolti gazdához, akik egy ügyességi játékkal rukkoltak elő. A feladat és a tét nem volt kicsi: aki megnyeri a játékot, dönthet úgy, hogy eltesz magának egymillió forintot az össznyereményből, de úgy is, hogy a közösség érdekeit szolgálva biztosít a csapat számára egy termelést segítő lehetőséget. Az ügyességi kihívásban egy billenő asztalra kellett élével felpakolni hat óriás dominót egyesével úgy, hogy kötélen fogva tartják az asztalt vízszintesen. A feladat egyébként óriás mentális koncentráltságot és fegyelmezettséget igényelt, többeknél kiverte a biztosítékot.

Leo iszonyatos fegyelmezettségéről tett tanúbizonyságot (Fotó: Tv2)

Nagy volt a döbbenet a Farm VIP szereplők között

A feladatot végül Leo nyerte, nem is akárhogyan, a többiek közel, s távol nem voltak attól, hogy befejezzék a küldetést, már szinte drukkoltak is neki, hogy vigye véghez, mert ők nem bírták. Leo tehát választhatott, hogy zsebre teszi az egymilliót, vagy bedobja a közösbe és ahogy az a nagy könyvben meg van írva, természetesen saját magának rakta el, egyetlen pillanatig sem hezitált. Döntését nem nagyon indokolta, a többiek pedig megerősítették, hogy az ő helyében ugyanígy döntöttek volna. Láthatóan ezzel a feladattal egyébként Leo mindenkit levett a lábáról, vagy mondhatni, kimutatta a foga fehérjét, Pumped Gabo egyenesen odáig volt rátermettségétől, konstatálta is, hogy a jövőben ő lesz az egyik legkomolyabb ellenfél.