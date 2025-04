Farm VIP: Óriási fordulat, Leo elismerte, hogy hibázott

Elcsúszott a kommunikáció

Leo mindezek mellett a kibeszélő show-ban elmondta azt is, szerinte a szeretet kialakulásához az is kell, hogy Petra is kifejezze magát.

Utólag már én is egy kicsit finomabban fogalmaznék, mert látom, hogy neked mennyire fontos az, hogy figyeljenek rád, csak én nem vagyok ilyen és pont ezért nehezebben értem meg, ha nem adsz kifelé magadból. Ha nem tudunk mire reagálni, akkor nem is tudunk változtatni semmin

– vallotta Leo, ami alapján egyértelműen kiderül, hogy tulajdonképpen a kommunikáció mikéntje okozta a kettejük közötti nézeteltérést, hiszen Leo nem a szavak embere, Petra viszont nem tud kiállni magáért, mint ahogy azt a Borsnak adott interjújában is elmondta: egy stresszes szituációban egész egyszerűen lefagy.

Hogy hogyan alakul majd a kettejük viszonya a Farm VIP kieső, Csanád távozása után, hétfőn a folytatásban kiderül.