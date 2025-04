Megszakad a szív: Ilyen állapotban van Dudás Miki édesapjának sírja - Fotó

Belegondolni is szörnyű, min ment keresztül Dudás Miki és a családja a elmúlt hónapokban.

Dudás Miki édesapját teljes titokban temették el (Fotó: Bors)

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a világbajnok kajakozó édesapját súlyos támadás érte egy benzinkúton, ami után hosszú időre kómába került. Bár rengetegen imádkoztak azért, hogy Dudás Miki édesapja, Dudás István felgyógyuljon brutális sérüléseiből, ez sajnos nem sikerült. A férfi nem élte túl a fejsérülést, s azóta a gyászló család a legnagyobb titokban el is temette.

„A temetés megtörtént, szűk családi körben, a lőrinci temetőben helyeztük végső nyughelyére aput. A gyermekeim nem voltak ott, jobbnak láttuk így. De azóta voltunk már kint négyesben, vagyis öten, a kutyánkkal kiegészülve. Gyakran ki fogunk járni és rendben tartjuk majd a sírt a tiszteletére”

– árulta el szomorúan Miki a Borsnak, utalva Szigligeti Ivettre és két kisgyermekükre.

Apósa mellé temették Dudás Miki apukáját

Dudás Miki szelfizett is édesapja sírjával (Fotó: Facebook)

Egyszerű gránitból készült Dudás Miki tragikus sorsú édesapjának sírköve a pestszentlőrinci temetőben. A nehéz időszakot átélő sportoló még korábban elmondta a Borsnak, hogy apukáját Miki nagypapája mellé helyezik majd végső nyugalomra.

„Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom” – fogalmazott még a végső búcsú előtt a sportoló.

A Bors munkatársa a temetés után pár nappal kilátogatott a XVIII. kerületi sírkertbe, hogy megnézze, milyen állapotban van Dudás Miki apjának sírja.

Dudás Miki apukája nem élte túl a brutális támadást (Fotó: Kovács Dávid)

Nos, a sír tele van virágokkal, és bár Miki nem verte nagy dobra a temetést, az biztos, hogy rendszeresen fogja gondozni édesapja végső nyughelyét.

Dudás Miki apját az apósa mellé temették (Fotó: Kovács Dávid)

„Apa végtelenül jó ember volt”

Dudás Miki a Borsnak most azt is elmondta, még mindig, ennyi hónap után sem tudott napirendre térni a szörnyű tragédia felett.

„Apa végtelenül jó ember volt: kedves, normális, nem kötekedő, nem pletykás... Nem tudnék olyat mondani, amiért ezt érdemelte volna” – mondta megrendülten.

„A piacon azóta több vevő is sírva lépett a standunkhoz, hogy elmondja, el sem hiszi, hogy Pisti nincs már többé. A piacon néha én is besegítek, ma is épp megyek anyával árut beszerezni” – tette még hozzá sóhajtva.