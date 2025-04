Már biztos: ez a jóképű színész rabolta el Dua Lipa szívét

Dua Lipa korunk egyik legnagyobb popsztárja, aki sokak szerint olyan magasra fog törni és olyan legendás lesz, mint Madonna. Már most elképesztően sikeres, hiszen emberek millióiban tartották a lelket a koronavírus-járvánnyal járó bezártság idején a ritmusos, fülbemászó slágerei, amiket most is játszanak a rádiók.

Dua Lipa / Fotó: Getty Images / Sara Jaye / hot magazin

Dua Lipa nagyon félti a magánéletét, nem szeretné, ha rajta csámcsognának a bulvárlapok, de mivel ő is emberből van, néha bepillantást enged a hétköznapjaiba. Nemrég például egy olyan posztot közölt, amiben végérvényesen bebizonyította, hogy igazak a pletykák, és tényleg összejött a híres, jóképű színésszel, aki állítólag titokban már el is jegyezte.

Dua Lipa az egyik képen éppen mosolyogva iszogat, miközben hátulról átöleli és a fején megpuszilja őt Callum Turner.

Callum Turner leginkább a Legendás állatok-széria, Emma, Egy csónakban és a Zöld szoba című filmekből lehet ismerős a közönségnek, de fényes jövőt jósolnak neki, így hatalmas hollywoodi sztár lehet belőle – már csak az a kérdés, hogy Dua Lipa és ő örökre együtt maradnak, vagy egyszer szétválasztja őket a sors.