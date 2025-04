„Nem az számít, hol nyugszik a test” – új síremléket kap születésnapjára az elhunyd táncdalénekes-legenda

Dobos Attila utolsó szerelme, R-Zso az utolsó pillanatig kitartott: úgy érzi, a síron túl is tart a szerelmük, amit most a közös sírhellyel meg is pecsételt (Fotó: TV2)

Gondosan megtervezte a sírkövet

Az énekesnő kihangsúlyozta:

„Azt hiszik, milliókat hagyott rám. Hát nem. Amit én kaptam, az egy falióra, egy gipszszobor és egy cukormérő készülék. De azt is mondják mások, hogy általa akartam hírnévhez jutni énekesnőként. Ez is tévedés: késő is lett volna erre. Az utolsó pillanatig önfeláldozóan mindent megtettem érte, s még életében azt nyilatkozta: »Nem én segítek Erzsónak, hanem ő nekem!« Amit elértem, azt magamnak és a szorgalmamnak köszönhetem, már a megismerkedésünk előtt is énekeltem, neki is a hangom tetszett meg, a munkakapcsolatból lett szerelem” – mondta R-Zso, akinek dalait a videómegosztókon több százezren meghallgatták már.

Így néz ki Dobos Attila sírja

Nem akármilyen sírkőről van szó:

„Felül az ő neve szerepel, születési és halálozási évével. Aztán egy szép kereszt, ami azt jelképezi, milyen mélyen hívő volt Attila. Emellé az első hivatalos közös szelfink került fel, végül pedig egy összefonódó női és férfi kéz, szív alakú fonállal átkötve, ami a mi örök összetartozásunkat mutatja. Nagyon szép idézetet választottam még, ami így szól: »Két művész, kiket a zene szeretete tett eggyé«.”

Íme a közös síremlék, amit R-Zso készíttetett a megtakarított pénzéből (Fotó: Hatvaniné R-Zso)

Erzsó megemlítette, Dobos Attila április 27-én ünnepelné 84. születésnapját, egyfajta ajándékként is készült el épp mostanra a sírhely. Az előkészületek közepette Erzsébet érezte is a szeretett férfi jelenlétét:

„Mikor a sírkövessel kijelöltük a helyet, egy csapat galamb szállt fel és körözött felettünk sokáig: úgy éreztem, Attila galamb képében jelenhetett meg és mondhatott köszönetet. Mikor pedig elkészült minden, és felvettem egy videót, bár aznap borult volt az ég, hirtelen vakító napsütés lett, ezt is égi jelnek vettem, jelzésként, hogy velem van.”