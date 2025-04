Készülhetünk a lagzira? ByeAlex feleségül veheti szerelmét

Márta Alex, azaz ByeAlex neve már senkinek sem ismeretlen, aki jártas a hazai zenei világban. Az ismertséggel pedig természetesen az is együtt jár, hogy a magánéletét is rengeteg pletyka övezi. De a női rajongók nagy fájdalmára, Alex már hosszú ideje boldog párkapcsolatban él, és úgy tűnik, a közeljövőben ez nem is fog változni, sőt lehet, még arra is van esély, hogy idén kimondják a boldogító igent.

Rákóczi Benjamina ByeAlex lánykérésére vár? Egy app szerint még idén összeházasodnak (Fotó: Bors)

ByeAlex barátnője, Rákóczi Benjamina TikTok-oldalán osztott meg egy videót, amiben az látható, hogy egy filter előrevetíti neki, mi lesz a sorsa idén szerelmi téren. A gyönyörű fiatal lány jóslata szerint pedig nem más vár rá ebben az éveben, mint a házasság. A rajongók persze kaptak is az alkalmon, hogy győzködni kezdjék Benjaminát, de ő egyáltalán nem érzi úgy, hogy ennek itt volna az ideje.

ByeAlex nem tervez esküvőt

Az énekes egyelőre nem mutatta jelét annak, hogy lánykérésre, meg lagzira készülne, így talán kedvese elutasító reakciója is ennek betudható. ByeAlex kora ellenére nem aggódik, hogy „kifutna az időből”, és persze nincs is szükségük a hivatalos esküre ahhoz, hogy jóban-rosszban kitartsanak egymás mellett fiatal szerelmével. Ráadásul a Fonogram-díjas előadó gyerekeket sem tervez elmondása szerint, mert bár korábban említette, hogy el tudja képzelni magát lányos apukaként, de ez mára megváltozott.

ByeAlex macskás férfi lett

Alex korábban azt is elárulta, hogy sokáig úgy érezte, nem hogy egy gyermekért, hanem még egy állatért sem tudna felelősséget vállalni, és megfelelően gondoskodni róla. Ám amikor egy sérült, legyengült kiscicát talált az úton, és hazavitte ápolni, akkor erről is megváltozott a véleménye. A kisállat végül sajnos elpusztult, de Alex mindent megtett érte, és nagyon meg is viselte a halála, aminek egy tetoválást is szentelt. Így végül beadta a derekát szerelmének, és bevállaltak egy macskát közösen, amit az énekes egyenesen imád. Ezek után még az is elképzelhető, hogy talán a gyerekkérdésben is meggondolja majd magát a 40 éves előadó.