Olyat tett Bodrogi Gyula a színpadon, hogy mindenki ledöbbent

A legendás színész mindig szokta mondogatni, hogy őt a közönség szeretete és a színjátszás tartja életben. Bodrogi Gyula szerint decemberi balesete után is az hajtotta a gyógyulás felé, hogy várják vissza a nézők. Mindenki 91 éves Süsü bácsija nemcsak visszatért, de péntek este táncra is perdült a színpadon.

Bodrogi Gyula párja, Angéla nagyon vigyáz az élő legendára / Fotó: Ripost

Bodrogi Gyula balesete tolókocsiba kényszerítette

Felsorolni is nehéz, annyi díja, kitüntetése, címe van a ma is roppant népszerű színésznek. Bodrogi Gyula számára persze fontosak a díjak, de igazán fontos mindig is a közönség szeretete volt számára. Az elmúlt egy évben sokat kellett nélkülöznie ezt az érzést, ugyanis pár hónap eltéréssel két balesete is történt. Először a vállát törte el, majd miután abból felépült, decemberben egy újabb törés miatt műteni is kellett. Mindezek ellenére nemrég visszatért a színpadra, igaz tolókocsiban játszik. Pénteken és szombaton hatalmas sikert aratott a Nagymester című előadásban a Karinthy Színházban, amiről kolléganője, Balázs Andi meglepő videót is posztolt Insta Storyban. Süsü bácsi ugyanis az előadás végén felállt a tolókocsiból és még táncra is perdült.

Megbeszéltük, hogy nem áll fel a tapsrendben, hanem szépen ücsörög és mi imádva ünnepeljük. Megbeszéltük, de ez őt nem érdekelte és az ő 91 évével felpattant és táncra perdült. Gyula úr egy igazi csoda. Egy rakoncátlan csoda

– írta a videóhoz Balázs Andi.

A legendás színészt tavaly több színházban is hatalmas gálával ünnepelték a 90. születésnapján / Fotó: Máté Krisztián

A színpad a végzete

Bodrogi Gyula két évvel ezelőtt megható módon beszélt a Borsnak a színház szeretetéről.