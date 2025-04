Berki Mazsi szuperszexi fotón mutatta meg a szobortestét

Berki Mazsi testén most már jól látszik, hogy több éve keményen edz. A fiatal édesanya a fürdőruha modelleket megszégyenítő fizikai adottságokkal rendelkezik, és ezt nem rest megmutatni a nagyközönségnek. A legfrissebb fotójához – nem meglepő módon – özönlenek is a gratulációk, sok hölgy azt írja, hogy ők is szeretnének így kinézni szülés után...

Berki Mazsi boksz karrierjének köszönheti, hogy ilyen izmos teste lett (Fotó: Mediaworks archív)

Berki Mazsi Instagram-oldala felrobbant

Az influenszer gyakran tölt fel magáról szexi fotókat a közösségi oldalaira, ilyet azonban, amit most mutatott meg az Instagram-oldalán, még nem láthattunk tőle... Mazsi az egyik barátnőjének a fürdőruha-kollekcióját népszerűsítendő kapta magára azt a falatnyi bikinit, amiben egy kanapén pózol, a Maldív-szigeteki szállásukon. A teste bronzbarna, és tényleg egy deka felesleg sincs rajta. Az üzenet át is ment a követőinek, bár a legtöbben nem a fürdőruhát dicsérik, hanem a modellt, akinek a makulátlan megjelenése jó értelemben vett irigységet váltott ki a követőkből. Van aki a bőre szépségét emelte ki, egy másik kommentelő viszont Mazsi kebleinek a mérete felől érdeklődik, mert ő is olyat szeretne...

„A fürdőruha jól áll, a csokiszín meg bomba!”

„Anyám, én is így akarok kinézni szülés után”

„Annyira irigyelem az ilyen bőrű nőket akin egy anyajegy sincs. Nekem nagyon sok van, utálom...”

„Kérlek Mazsi megírnád privátban hány ml van a cicidben? Annyira szépek, nem bírom eldönteni mennyit rakassak magamnak, kb ilyet szeretnék. Csodálatos nő vagy”