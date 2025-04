A Stranger things sztárja megmutatja kedvesét a világnak

A Stranger Things sztárja, Maya Hawke elsőként jelenik meg párjával a vörös szőnyegen - írja a People. A színésznő a kedves barátját és munkatársát Sadie Sinket támogatta a rendezvényen. Sadie új filmjének a premierjén tűnt fel a nyilvánosság előtt először kedvesével együtt. Párja az amerikai énekes, zenész és dalszövegíró Christian Lee Hutson. A férfi három zenei albummal is büszkélkedhet, tehetséges zeneszerző és előadóművész.

A színésznő és párja kapcsolatuk előtt jó barátok voltak Fotó: AFP

Christian Lee Hutson egyszer már volt házas, az ugyancsak énekes és zenész Sharon Silva-val, de a kapcsolat válással végződött. Christian és Maya 4 évvel ezelőtt találkozott, zeneipari kapcsolataik révén. Maya mindig érdeklődött a zene iránt, kevesen tudják róla, hogy színészi pályafutásán kívül énekesként is kipróbálta magát. Chaos Angel című albuma 10 dalt tartalmaz és pont 10 hónapja jelent meg. A dalok nagy részét a pár együtt írta, valamint több hangszerrel is támogatja a zenész az énekesnőt, Christian zongorával vagy elektromos gitárral is kíséri az éneket az album különböző számaiban.

A pár az album megjelenésekor már felvállalta romantikus kapcsolatukat. Maya egy interjúban bevallja, elsőként barátság volt a kettejük között, amely később alakult romantikus kötelékké. A színésznő úgy gondolja, a baráti kapcsolat remek kezdetet nyújt a jövőbeli párkapcsolatnak, hiszen az emberek ilyenkor már jól ismerik egymást. A 26 éves színésznő és párja együtt remek csapatot alkot, remélhetőleg a jövőben is terveznek együtt zenélni, esetleg még egy duettet is várhatnak tőlük a rajongók.

A Stranger thing színészeit és a zenét nem hozhatjuk szóba Millie Bobby Brown is férje megemlítése nélkül. A sikeres sorozat főszereplője a világ egyik legnépszerűbb zenészének fiához ment feleségül. Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi 2024 májusában kötötték össze az életüket. A rajongók nagyon örültek a hírnek, de a pár kora miatt aggódtak is. A színésznő 20, Jake pedig 22 éves volt az esküvőjük napján, sokan úgy gondolták, ennyire fiatalon még nem kéne ilyen komoly döntést hozni. A pár azonban már 5 éve együtt van, és egész életüket együtt tervezik leélni.