A Nagy Duett eddigi legextrémebb átalakulásai – Galéria

A TV2 nagy sikerű show-műsorának hetedik évada már négy hete tart, a nézőknek pedig sosem lehetett panaszuk arra, hogy ne láttak volna valami meglepőt a színpadon. A Nagy Duett új szériája 7 év után tért vissza, azonban a hosszú várakozást nagy siker is övezte. A versenyző párosok, a zsűri és a műsorvezetők is azon vannak, hogy hétről hétre jobb produkciókkal szórakoztassák a nézőket. Nagyon sok produkción vannak már túl a versenyzők, de megannyi meglepő átalakulás is történt, amire senki sem számított.

Lékai-Kiss Ramóna teljesen átalakult A Nagy Duett színpadán (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett egyik legnagyobb átalakulása

Bár még csak A Nagy Duett negyedik adásán vagyunk túl, de nagyon sok extrém átalakulást láthattak már a nézők. A legutóbbi műsorban Lékai Kiss-Ramóna mesterével, Brasch Bencével egy olyan produkciót adott elő, amiben teljesen át kellett alakulnia. Ugyanis egy csúnya lányt játszott, tőle nem megszokott módon. A népszerű műsorvezető, korábban a Borsnak elárulta, hogy kifejezetten élvezte ezt a feladatot, mivel kibújhatott a saját bőréből.

A férjemnek és a kisfiamnak is nagyon tetszett a megjelenésem, persze elsőre ők is nagyon meglepődtek. Bevallom, eléggé élveztem ezt a szerepet. Ha a színpadon, akár gonosz, akár elcsúfított karakter bőrébe kellett bújnom korábban, mindig úgy éreztem, hogy az egy hálás feladat, mert előhozhatsz magadból teljesen új színeket, tőled eltérő dolgokat. Ez most is így volt, éppen ezért nagyon szerettem ezt a karaktert és ezzel együtt a dalt is, a történetet is

– nyilatkozta lapunknak Ramóna, aki partnerével együtt a közönséget és a nézőket is lenyűgözte, ugyanis adásgyőztesek lettek. Azonban a műsorvezetőn kívül mások is alakultak már át extrém módon A Nagy Duett színpadán, például Stohl András, Gáspár Győző és Dér Heni is.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, most megmutatjuk az eddigi adások legextrémebb átalakulásait: