A Nagy Duett: Lékai-Kiss Ramóna meglepő vallomást tett, imád csúnya lenni

A férjemnek és a kisfiamnak is nagyon tetszett a megjelenésem, persze elsőre ők is nagyon meglepődtek. Bevallom, eléggé élveztem ezt a szerepet. Ha a színpadon, akár gonosz, akár elcsúfított karakter bőrébe kellett bújnom korábban, mindig úgy éreztem, hogy az egy hálás feladat, mert előhozhatsz magadból teljesen új színeket, tőled eltérő dolgokat. Ez most is így volt, éppen ezért nagyon szerettem ezt a karaktert és ezzel együtt a dalt is, a történetet is, és legnagyobb boldogságunkra a nézők és a zsűri is, mert utóbbitól megkaptuk az első maximális pontszámot, a nézői szavazatoknak köszönhetően pedig adásgyőztesek is lettünk.