Aggódnak a rajongók: WhisperTon eltűnt, nem tudni hazatér-e még

WhisperTon neve aligha ismeretlen bárki számára, hiszen több mint egymilliós, bombabiztos követőbázissal rendelkezik a TikTok-on. A fiatal influenszer február elején utazott Thaiföldre, azóta viszont nem igazán lehet hallani felőle.

WhisperTon egyelőre kételyek között hagyta követőit, nem tudni, mikor tér vissza (Fotó: TV2)

WhisperTon csak odafelé szóló jegyet váltott

Ton legutóbb utazása előtt jelentkezett be egy hátizsákos videóval, utána pedig egy Valentin-napi üdvözlettel lepte meg követőit, amelyben néhány érdekességet mutatott Thaiföldről. Azóta viszont nagy a csend, nem lehet tudni, merre jár és mit csinál. Ez azért igazán különös, mert normál esetben pár naponta új tartalommal jelentkezik, hiszen ebből él és imád is ezzel foglalkozni. Noha feltételezhető, hogy neki is szüksége van némi alkotói szabadságra, mert az ő esetében a kreativitás kiemelten fontos, de egyelőre nem kommunikálta, mi az oka annak, hogy ekkora a csend körülötte, mint ahogyan azt sem, hogy meddig marad Thaiföldön. Kerestük Tóth Katicát telefonon, akivel a Dancing with the Stars legutóbbi évadát megnyerték, aki annyit tudott, hogy WhisperTon másfél hónapra ment ki és csak odafelé szóló repjegyet vásárolt Thaiföldre. Egyelőre tehát bizonytalan, hogy mennyi ideig tervezi a kint tartózkodást és milyen céllal ment ki.

WhisperTon és Tóth Katica nyerték a Dancing with the Stars ötödik évadát (Fotó: Szabolcs László)

WhisperTon és Tóth Katica turnéja egyelőre szünetel

Tóth Katica a Borsnak elárulta, mi a helyzet a közös turnéjukkal, amelyet már az első pillanattól kezdve óriási érdeklődés övezett.

Ez egy megterhelő időszak, hiszen mindkettőnknek 120 százalékon kell teljesítenünk, közben pedig úgy alakult, hogy én is mást terveztem, illetve Ton is szeretett volna kiteljesedni a táncban, szerette volna kipróbálni magát. Én abszolút teret engedek neki ebben

– meséli Katica, aki szerint nem kizárt, hogy fognak még közösen együtt dolgozni, de egyelőre mindenki a saját útját járja. – Hirtelen jött a turné is, mert a Dancing with the Stars után én azonnal kimentem Kanadába, WhisperTon Londonba, majd onnan hazaérkezve azonnal a táncteremben találkoztunk és néhány nappal később indult is a turné, két héten keresztül, 13 állomással. Ezután én kimentem Thaiföldre, Ton kiköltözött a lakásából, most pedig ő is Thaiföldön van.