Bevállalós fotó! A TV2 sztárja megmutatta szülés utáni alakját

Mai napig hatalmas népszerűségnek örvendenek az Exatlon versenyzői. A TV2 sport reality műsorában megismert sportolók közül ráadásul többen feleségek, édesanyák, édesapák lettek. Köztük Kőnig Anna is, akinek hatalmas követőtábora van, akik ki vannak éhezve minden hírre, ami kedvencükről szól.

A TV2 sztárja, Kőnig Anna mindig sportosan élt, soha nem volt rajta súlyfelesleg (Fotó: TV2)

A TV2 sztárja császárral szült

Kőnig Anna öt hónappal ezelőtt adott életet első gyermekének, aki kisfiú lett. A TV2 sztárja a szülés után kicsit vissza is vonult közösségi média világából, csak a babázásra fókuszált, azzal sem törődött, hogy mikor nyeri vissza alakját. Az Exatlon Kihívója januárban azonban már nem bírta sport nélkül, elkezdett óvatosan edzeni.

„Amiről mostanában nem sok szó esett, az ÉN vagyok. Vagyis a testem, vagyis a regenerálódásom. Na hol is kezdjem?!” – írta korábban Insta oldalán a sztáranyuka.

Szülés után nekem nehéz heteim voltak, és örültem, ha az ágyból valahogyan ki tudtam kelni, és talán a mosdóba el tudok cammogni – írta korábban Insta oldalán a sztáranyuka. A harmadik héten már tizenöt-harminc perces sétákat jól bírtam, de a végére éreztem a sebet. Nagyjából egy hónap kellett a testemnek, mire az egyórás séták is mentek. Mentálisan nagyon kellett a sok séta, hiszen terhesség előtt és alatta is végig edzettem, mozogtam. Azt éreztem, a testemnek még kell a pihi, de az agyam már nagyon mondta, hogy menjünk edzeni. Bíztam benne, hogy valahol meghálálja a testem a korábban befektetett munkát!

Visszanyerte alakját

A boldog és büszke Kihívó mostanra el is érte versenysúlyát, legalábbis legújabb fotója tanúsága szerint. Egy videóban pedig azt is megmutatta, hogy a pilates is hozzájárult ahhoz, hogy bizony újra úgy nézzen ki, mint ahogy az Exatlonban megismertük.