Szívszorító: Tompos Kátya 5 éve még az ország egészségéért énekelt

Tompos Kátya betegsége és halála sokként érte az országot, amit sem a művészvilág, sem a rajongók nem tudtak feldolgozni azóta. Március 28-án éppen öt éve annak, hogy a színésznő részt vett egy olyan kezdeményezésben, amelybe a hazai énekesek legnagyobbjai is beszálltak.

Tompos Kátya csupa szív ember volt, veszteségét még mindig nem dolgozta fel az ország (Fotó: Bors)

Tompos Kátya dalok: Mindig öröm őt újra nézni és hallani

Ki ne emlékezne 2020. március 15-ére, arra a vasárnapra, amikor kvázi feketébe borult az ország és teljes karantént rendeltek el a koronavírus-járvány megállítása érdekében. Bizony ennek már öt éve és amennyire furcsa volt az egész akkor, annyira szürreális most, öt évvel később is, hogy mit kellett átélnünk akkor. A boltok bezártak, az intézmények, a munkahelyek szintén, a szolgáltatások leálltak és kijárási tilalom lépett életbe. Ekkor kapott igazán értelmet a home office fogalma, ekkor élte legnagyobb diadalát a kreativitás otthoni programok tekintetében és ekkor élték (újra) fénykorukat a videóhívások is, hiszen valahogy mégiscsak kapcsolatban akartunk maradni egymással.

Tompos Kátya örömmel szállt be a 'Neked írom a dalt' újragondolásába (Fotó: YouTube)

Így voltak ezzel a művészek is, akik nem csak otthonukban ragadtak, de gyakorlatilag teljesen le is álltak a munkával, hiszen az ő szakterületük nem arról híres, hogy home office-ból lehetne csinálni. Ők mégis megoldották és ezzel másokat is otthonmaradásra buzdítottak; túl azon, hogy kiálltak azokért a kórházi dolgozókért, akik mindeközben beleszakadtak a munkába, hogy életeket mentsenek. Így született meg a ‘Neked írom a dalt’ című Presser sláger feldolgozása, amelyet 43 hazai művész énekelt fel otthonról, az ebből összeollózott magasztos végeredmény pedig önmagáért beszél. Ez lett a jelképe annak az időszaknak, amelyre nem emlékszünk ugyan szívesen, mégis könnyfakasztó volt az az összetartozás, az a szeretet, ami ebben a dalban egységesen is testet öltött.

Senki nem akart kimaradni

A dal öt év távlatában mindezek mellett azért is szívszaggató, mert Tompos Kátya is énekel rajta, aki egy másodpercig nem gondolkozott, hogy részt vegyen ebben és akit nemrég tragikus körülmények között veszítettünk el. Tompos Kátya mellett énekel még Presser Gábor, Horváth Charlie, Ember Márk, Tóth Gabi, Tóth Vera, Karácsony James, Pátkai Rozina, Kontor Tamás, Sztevanovity Zorán, Varga Livius, Heincz Gábor Biga, Dorozsmai Blanka, Dér Heni, Péter Szabó Szilvia, Dallos Bogi, Puskás Peti, Nagy Sándor, Csemer Boglárka Boggie, Veréb Tamás, Nági, Sipos Péter, Sipos Tamás, Fehérvári Gábor Alfréd Freddie, Veres Mónika Nika, Bereczki Zoltán, Kökény Attila, Horváth Boldi, Pál Dénes, Molnár Tamás, Lola, Cserpes Laura, Peter Srámek, Gömöri András Máté, Oláh Gergő, Csobot Adél, Völgyesi Gabi, Kocsis Tibor, Wolf Kati, Balanyi Szilárd, Polyák Lilla, Pély Barna és Nagy Betti. Zene-szöveg : Presser Gábor. További segítséget adott a dal elkészültéhez: a Tom-Tom Records – Dorozsmai Péter, Wolcán Viktória, gitár: Kontor Tamás, keverés: Dorozsmai Péter, ötlet: Dobos Juci, Keresztes Niki, Klátyik Heni, Pál Dénes, projektmenedzsment, videóvágás: Pál Dénes, vágó: Tarnóczi Balázs