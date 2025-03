Műtét lett a hisztiből – saját gyereke törte el a csontját a sztárnak

Millie Mackintosh, a korábbi Made In Chelsea sztár, nemrég súlyos otthoni balesetet szenvedett, amely orvosi beavatkozást igényelt. Az influenszerként is ismert híresség elmondta, hogy hároméves kislánya, Aurelia véletlenül törte el az orrát egy hirtelen mozdulattal. A baleset akkor történt, amikor az édesanya épp karjában tartotta a gyermeket, aki hirtelen hátravetette a fejét, és a koponyája közvetlenül Millie orrának csapódott. A hangos reccsenés után Millie orvoshoz fordult, ahol kiderült, hogy műtétre van szükség a törés helyreállításához.

A sztár Instagram posztban számolt be a történtekről Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A beavatkozás után Millie orrát bekötve tért haza, és néhány fotón keresztül tájékoztatta követőit az állapotáról. Az egyik képen kórházi ágyban mosolyog, míg egy másikon fájdalmas arckifejezéssel, jégpakolással próbál enyhíteni az orrában érzett kínokon. A műtét utáni lábadozás során kislánya is mellette volt, ölében összegömbölyödve, amit Millie megható pillanatként osztott meg.

Az Instagram posztban arról is beszámolt, hogy nemcsak Aureliával, hanem idősebbik gyermekével, az ötéves Siennával is kihívásokkal néz szembe. Sienna heves dühkitörései és hangulatingadozásai miatt új szabályokat vezettek be otthon, ami lassan eredményeket hoz. Millie úgy érzi, korábban túlságosan engedékeny volt, ami megbillentette a családi egyensúlyt - írja a The Sun.

Az elmúlt időszak lelkileg is megterhelő volt számára. Hosszú idő után újra pánikrohamot tapasztalt, de már felkészültebben kezelte. Tudatos légzéssel, nyugtató belső párbeszéddel és hideg borogatással sikerült megnyugtatnia magát. Visszatekintve úgy érzi, sokat fejlődött mentálisan. Az online jelenlétével kapcsolatban azonban kételyei vannak, gyakran foglalkoztatja, hogy amit megoszt, elég jó-e, és vajon érdeklődnek-e iránta mások.

Millie őszintén írt arról is, hogy Aurelia jelenleg egy nehéz korszakon megy keresztül – gyakoriak a hisztik a ruha kényelmetlensége, a fürdővíz állaga vagy éppen a smoothie színe miatt. Bár kimerítő számára, mégis igyekszik szeretettel és türelemmel kezelni ezeket a helyzeteket.