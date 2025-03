Szoboszlai Dominik esküvője: összegyűjtöttük a sikeres híres focistaházasságokat

Örömhír a focirajongóknak! 24 évesen férj lett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. Felesége, Buzsik Borka személye megosztó az internet népe körében, és sokaknak már most megvan a véleménye arról, hogy hogyan alakul majd a frigy. A Bors összeszedett néhány híres focista-házasságot…

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kimondta a boldogító igent (Fotó: Instagram)

Ilyen jövővel Szoboszlai Dominik is kiegyezne: David és Victoria Beckham négygyermekes szülők

A legismertebb angol focista alighanem a középpályás David Beckham. Nemcsak sportpályafutása, de a sztárvilágban elég hosszúnak számító, csaknem három évtizede tartó házassága miatt is sokat emlegetik. 1997-ben kezdett randizni a Spice Girls-ből ismert „Posh Spice”-szal, azaz Victoriával, akivel azóta négy gyermekük is született. 1999 júliusában tartott esküvőjük finoman szólva is világra szóló volt. Bár elvileg a média kizárásával történt, mégis kiszivárogtak fotók, amin arany trónokon ülnek, és az is kiderült: 437 alkalmazott dolgozott az esküvői utáni fogadáson, ami körülbelül 500 000 fontba, mai árfolyamon nagyjából 240 millió forintba fájt. A trónos fotót egyébként a 25. évfordulójukon rekreálták:

A látszólagos idill mögött azért rejtőznek sötét titkok is, például a 2004-ben kirobbantott hűtlenségi botrány, amikor is a focistát hírbe hozták akkori asszisztensével, Rebecca Loos-szal. Bár David tagadta a vádakat, az állítólagos szerető nem sokkal később kiteregette a szennyest, de végül a nyilvánosság számára nem derült ki a tényleges igazság, a sztárpár pedig a jelek szerint napirendre tért az eset fölött.

Szalai Ádám bolgár modellt szeret

Mintaszerű focistaházasságra jó példa a magyar csatár, Szalai Ádám esete is. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 2023-ban nagy hírekkel szolgált a focidrukkereknek. Bejelentette visszavonulását, nem sokkal később pedig a házasságáról értesülhettek a rajongók. Szalai Ádám és Krista Tcherneva bolgár modell sosem tette kirakatba a kapcsolatát, az azonban kiderült, hogy fényűző lakodalmukat a mesés Toszkánában tartották, és a magyar labdarúgó-válogatott edzője, Marco Rossi is jelen volt.

A házaspárnak addigra már meg is született kislánya, Szalai Efimia Anna. A bébi érkezését Szalai 2022-ben stílusosan úgy jelentette be, hogy egy gól után hüvelykujját a szájához emelve, másik kezével képzeletbeli terheshasát fogva futott keresztül a pályán.