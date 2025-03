Megmutatta szerelmét Schmuck Andor

Élete során két kutya is volt Schmuck Andor családjában. Amikor beköltözött a városba, akkor volt a politikusnak egy tengerimalacos korszaka: Az elsőt Bunkónak hívták, utána jött Rebeka. Ezt követően amikor a Nagy Duett versenyzője kertes házba költözött, volt még kutyája is, de utána egy hosszabb szünetet követően két feleség is jött az életében.

Schmuck Andor vagyona egy részét biztosan Masnira költi - Fotó: archív / hot magazin

„Szegény gazdája nem érti, mi ez a nagy szerelem köztünk. Amikor visszaviszem neki, a búcsúszertartásunk nagyjából tíz percig tart, mert nem szeretne elköszönni tőlem.

Ilyenkor előveszek a zsebemből egy virslit, és azzal megnyugtatom.

Masni kiválasztott engem! Három évvel ezelőtt, amikor a gazdája sétáltatta, meglátott, azonnal odaszaladt hozzám, és beugrott az ölembe. Mondtam is neki, hogy ez egy szerelem. Beszéltem a gazdájával, aki mindig behozza a mellettem lévő éttermébe, én pedig felajánlottam, hogy szívesen vigyázok rá. Így lettem a kutyus nagypapája!” – kezdte Schmuck Andor a hot! magazinnak.

Schmuck Andor gyereke egy szerethető, négylábú kedvenc

Nagyon odafigyel a kiskutya minden lépésére, emiatt rengeteg kendőt használ el, hogy mindig rendben tartsa a kiskutya mancsait. Ő azonban élvezi ezt a munkát, mert addig is kényeztetheti Masnit.

„Azért is csodálatos, mert jól jön a csajozáshoz is, hiszen mindig van közös téma a lányokkal! Nagyon elkényeztetem.

Az ágyban alszik, mindig háromféle ételt készítek neki, és ő eldönti, melyiket szeretné enni.

Úgy vagyok vele, hogy aki ilyen önzetlenül szeret, azt elkényeztetem” – árulta el a politikus.