Schmuck Andor szívszorító vallomása: „Ez most a halál 50 napja”

Schmuck Andor és Sári Évi voltak A Nagy Duett kiesői ezen a héten, ami egy nem várt drámai bejelentést is tartogatott. A hősszerelmes politikus elárulta, komoly betegséggel küzd, és a kiesésüknek köszönhetően folytathatja életmentő kezelését, amit félbehagyott. Andor most lapunknak néhány részletet elárult az állapotáról.

Schmuck Andor bejelentése sokkolta az országot, most újabb részletek derültek ki - Fotó: archív/hot! magazin

Schmuck Andor állapota partnerét, Sári Évit is sokkolta, ugyanis a politikus még előtte is titkolta a helyzetet. Most elárulta, mi volt ennek az oka.

Sári Évit nem akartam abba a helyzetbe hozni, hogy ez a betegség hátráltasson minket A Nagy Duettben, aminek egyetlen másodpercét sem hagytam volna ki, Évinek pedig elképesztően hálás vagyok

– vallotta be őszintén.

Schmuck Andor A Nagy Duett után folytatja a kezelést

Persze, Andor ezt a helyzetet is a már tőle megszokott derűvel kezeli, és úgy érzi, nem kell ennyire drámaian felfogni az állapotát. Ennek ellenére bevallotta, az elkövetkező másfél hónap kritikus fontosságú a gyógyulása szempontjából.

Semmi dráma nincs! Van olyan, hogy az ember elromlik és szervizbe kerül. Ma folytatjuk a kezelésem, és meglátjuk, használt-e vagy ártott ez a 4 hetes „pihenő”, A Nagy Duett. Egy-másfél hónap múlva kiderül, győztünk-e! Eszembe jutott, hogy volt A halál 50 órája című film, na, ez most A halál 50 napja

– árulta el.

Schmuck Andor Sári Évinek sem beszélt a betegségéről / Fotó: Markovics Gábor

Schmuck Andor feleséget keres

Úgy látszik, a politikus minden erejével a jövőre koncentrál, és nem adja fel a küzdelmet, különösen, hogy hatalmas tervei vannak A Nagy Duett 2025-ös évada után is. Alig több mint egy héttel ezelőtt a Tények Plusznak beszélt arról, hogy a Nagy Ő-ben és a Házasság első látásra következő évadában is kipróbálná magát, ugyanis továbbra sem mondott le a szerelemről. Sőt, elmondása szerint még a halálos ágyán is reménykedni fog, bár ez a kijelentés tegnap óta egészen más megvilágításba került.

„A párkeresés szerintem olyan, hogy az ember akkor hagyja abba, amikor megjelenik a hosszú sípszó. Én azt gondolom, hogy talán még a halálos ágyamon is látnék egy csinos nővért, aki még utoljára kedvesen szól hozzám” – mondta akkor.

Ha megvan A Nagy Duett, akkor ez a házasság műsor még nagyon érdekel, és A Nagy Őt is nagyon szívesen kipróbálnám, de ahhoz még egy kicsit túl nagy Ő vagyok, szóval még fogyásban vagyok

– tett hozzá a terveiről.