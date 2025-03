Óriási mérföldkőhöz érkezett Pető Brúnó és barátnője kapcsolata

Pető Brúnó nem csak a Bruno X Spacc duóban, hanem szólóban is tevékenykedik, és szinte ontja a slágereket. Bár több előadóval is volt már közös dala, a szívének mégis talán a szerelmével közös lehet a legkedvesebb. A rapper és az énekesnő kapcsolata pedig most újabb fontos ponthoz érkezett. Pető Brúnó Instagram oldalán jelentette be az örömhírt.

Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára Loca című slágerét Fonogram díjra jelölték (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

A rajongók megőrülnek Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára kapcsolatáért, ami nem is csoda, hiszen nem csak a magánéleti, a szakmai összhang is hatalmas közöttük. Ezt bizonyítja az is, hogy a Loca című közös daluk felkerült az év slágere Fonogram díjra jelöltek listájára. A közönség április 1-én délután kettő óráig szavazhat, hogy melyik szerzemény nyerje el a 2024-es év hazai slágere címet. A listán 40 dal található, és Brúnóék dala többek között olyan előadók számaival verseng, mint L.L. Junior, DR BRS és Király Viktor, Curtis és Charlie, Manuel, vagy a rapper jó barátja T. Danny.

Pető Brúnó A Nagy Duettben is bizonyít

A fiatal rapper a tévében is megmutatja tehetségét hétről hétre, ugyanis Pető Brúnó Sydney van den Bosch mestereként versenyez A Nagy Duett 2025-ös évadában. És bár a páros az első adásban elég sok kritikát kapott, többek között Brúnó énektudásával kapcsolatban is, de igyekszik bebizonyítani, hogy nagyon is rátermett. És persze annak ellenére, hogy egy másik gyönyörű nővel énekel együtt, Kútvölgyi Sára és Pető Brúnó kapcsolatában szó sincs féltékenységről, sőt az énekesnő minden vasárnap a helyszínen szurkol a párjának.