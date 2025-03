Osvárt Andrea az anyaságról vallott: „Majdnem lemondtam róla egyébként”

Osvárt Andrea magyar színésznő, nyelvész, filmproducer, korábbi divatmodell. A gyönyörű színésznő január 10-én adott életet az első gyermekének, Luna Grétának. Arról, hogy Osvárt Andrea várandós, csak tavaly ősszel értesülhetett a nagyközönség, ugyanis addig igyekezett teljes titokban tartani a gyermekáldást.

Osvárt Andrea párja, Milán is nagyon boldog a gyermekáldástól (Fotó: Mediaworks archív)

Ritkán áll kamera elé, kerüli a nyilvánosságot, ám most velünk mégis kivételt tett. Osvárt Andrea élete legboldogabb időszakáról először a Tények Plusznak beszélt. A világhírű modell és színésznő 45 évesen lett édesanya. Megmutatta újszülött kislányát, sőt, az édesapát is megismerhettük. Most megosztja velünk, hogyan éli meg az anyaságot, de a család kétlaki életéről is mesél.

„Megfogtuk együtt a picit és idetették az arcon mellé. Ösztönből annyira csodás az a reakció, hogy mindketten, Milán is meg én is egyből puszilgatni kezdtük, hiszen annyira sírdogált már akkor” – kezdte meg őszinte vallomását Osvárt Andrea, aki immáron nem csak egy sikeres nő, hanem boldog édesanya is.

„Majdnem lemondtam róla egyébként. Nem gondoltam, hogy én is ilyen szerencsés leszek, hogy ezt még megadatik nekem” – vallotta be Andrea, aki kezdte elfogadni, hogy belőle soha ne lesz édesanya. Azonban lánya születésével valóra vált élete legnagyobb álma, így élete legjobban várt szerepét töltheti be azóta is minden egyes áldott napon: az anya szerepet.

„Érdekes módon a Luna mindannyiunknak már így az elején így becsípődött. Én különösen örülök neki, hiszen olasz szó. Holdat jelent és nekem azért elég nagy az olasz kötödésem. Tíz évet életem kint, meg olasz szakot végeztem” – mesélte a névválasztásról a színésznő, aki nemzetközi szinten is letette már a névjegyét.

Negyvenöt évesen lett édesanya, ami miatt több rosszindulatú megjegyzést is kapott. Ezekre is választ Osvárt Andrea:

„Nagyon örülök neki, hogy nem húszévesen jött a gyerek, mert azt gondolom, hogy akkor még építettem magamat. S lehet, hogy úgy éreztem volna, hogy lemaradok valamiről, vagy kimaradok valamiből vagy áldozatként élem meg, hogy nem tudok kiteljesedni, önmegvalósítani. Most a mi életünkben meg már mind a ketten úgy vagyunk a párommal, hogy mi már nem építkezünk, mi már tudjuk, hogy kik vagyunk és felépítettük magunkat” – vallotta be Osvárt Andrea, aki elárulta, párja kiváló apuka rendszeresen mesél esténként a kislányuknak.