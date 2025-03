Aggasztó fordulat: veszélybe került A Nagy Duett titkos esélyesének vasárnapi produkciója

Schmuck Andor a fél országot meglepte A Nagy Duett hetedik évadának első adásában.

A Nagy Duett: Schmuck Andor és Sári Évi mindenkit elvarázsolt (Fotó: Markovics Gábor)

A szabadidejében saját sírját látogató politikus a csodálatos Sári Évivel lépett színpadra: a páros a Csárdáskirálynő – Te rongyos élet című dalával remekelt. A produkció mindenkit meglepett!

„Ez egy nagyon jó páros, imádom”

– ordította Szabó Zsófi a produkció láttán. A zsűri többi tagja is élvezte a produkciót és mindannyian meglepődtek, hogy a romantikus lelkületű politikus tisztán énekelt. Schmuck Andor debütálása már csak azért is figyelemre méltó, mert A Nagy Duett 2025 élő show-ja előtt egy nappal tragikus hírt kapott. Egy olyan személyt veszített el, aki 25 éve nagyon közel állt hozzá.

A Nagy Duett: veszélybe került Sári Évi és Schmuck Andor szereplése

Az vitathatatlan, hogy Schmuck Andor és Sári Évi párosa egy pillanat alatt belopta magát a nézők szívébe, sőt, a zsűrit is sikerült lehengerelniük. Nem csoda, hogy már a fél ország kíváncsian várja, hogy most vasárnap mivel rukkol elő a verseny titkos favoritja. Igen ám, csakhogy nemrég aggasztó hír érkezett!

„Sári Évi hétfőn még zseniálisat énekelt a Sakk musical női főszerepében, ám a március 18-i előadást már betegség miatt le kellett mondania. Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Nézőinket, hogy betegség miatt a mai, március 18-i Sakk musical előadásunkon Florence Vassy szerepét rendkívüli beugrással Horváth Mónika alakítja. Kérjük, fogadják őt szeretettel! Sári Évának mielőbbi gyógyulást kívánunk”

– áll a musical Facebook-oldalán.

A Bors elérte A Nagy Duett második adására készülő Schmuck Andort, akit aggodalommal töltött el a tény, hogy Sári Évi beteg, ám bízik abban, hogy vasárnapra imádott partnernője újra a régi lesz.

„Csodálatos dallal készülünk vasárnapra, így, akik az első adásban szerettek minket, most garantáltan dobni fognak egy hátast. Évi volt olyan kedves és jó, hogy betegen is eljött velem az énektanárhoz. Elkísért a próbára, hogy támogasson, és bár ő még nem szólalhat meg, a puszta jelenléte is nagyon sokat segített. Bízom benne, hogy vasárnapra sikerül meggyógyulnia, és egy fergeteges produkciót varázsolunk A Nagy duett színpadára. Én annyit tudtam tenni, hogy megleptem őt egy csomag teával, azóta pedig reménykedem a gyógyulásában”

– árulta el a Borsnak Schmuck Andor.