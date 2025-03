Schmuck Andor az esküvői tanúja előtt tiszteleg A Nagy Duettben

A Nagy Duett 2025-ös visszatérő évadában versenyez Schmuck Andor és Sári Évi párosa is, akik töretlen erőbedobással menetelnek előre, annak ellenére, hogy igencsak megpróbáltatásokkal teli volt az elmúlt hét. A hősszerelmes politikus most elárulta, hogy az eheti feladatot még az eddigieknél is komolyabban veszi, hiszen egy a szívének nagyon kedves előadó daláról van szó.

Schmuck Andor Sári Évi vezényletével egész héten keményen próbált A Nagy Duett adására (Fotó: hot! magazin archív)

Sári Évi és Schmuck Andor most Korda György Reptér című gigaslágerét fogják énekelni, amivel semmiképpen sem szeretnének csalódást okozni, nem csak A Nagy Duett zsűrijének, de az eredeti előadónak sem.

„Gőzerővel készülünk, Sári Évi, mint a legjobb mentor, határozott utasításokat és fegyelmezett lépéseket adott, hogy hogyan kell gyakorolnom, szóval nagyon bízom benne, hogy méltóképpen fogjuk képviselni a dalt és az eredeti előadót” – kezdte.

Ugyanis én Klárit és Gyurit mérhetetlenül tisztelem, ráadásul Gyuri mindkét balesetemnél ott volt, azaz, hogy mindkét esküvőmön ő volt a tanú, és persze a legjobb a földön, így ha lesz harmadik házasságom, akkor is ő lesz, ha vállalja

– tette hozzá viccelődve Andor.

Sári Évi és Schmuck Andor Korda György Reptér című slágerével készülnek vasárnapra (Fotó: Markovics Gábor)

Schmuck Andor bízik benne, hogy Korda Györgyéknek örömet okoz

Andor bízik benne, hogy otthonról szurkolnak majd neki.

Bízom benne, ha látja a produkciót, akkor legalább egy erős kettest kapok majd tőle. Azzal persze nem akartam zavarni, hogy tanácsot vagy ilyesmit kérjek tőle, így enélkül igyekszem megoldani Sári Évi csodálatos segítségével

– árulta el.

„Emellett itthon minden erőmmel gyakorlok, ami 3 napos erős megpróbáltatás a szomszédaimnak, különösen, hogy magasabb hangon kell énekelnem. Felvittem egy üveg pezsgőt is, hogy nyugtassam kicsit az idegeiket, és eddig még nem akartak elköltözni, úgyhogy talán volt némi fejlődés” – vallotta még be nevetve.