Nagy a baj, nyolc év házasság után most végleg szétment a sztárpár

Jacqueline Jossa és Dan Osbourne nyolc év házasság után különváltak. A színésznő jelenleg is a közös otthonukban él, míg férje már elköltözött.

A sztárpár egy közleményben jelezte, hogy magánügyként szeretnék kezelni a helyzetet. / Fotó: elements.envato.com

A pár egy közleményben jelezte, hogy magánügyként szeretnék kezelni a helyzetet. Egy ismerősük szerint egyelőre szünetet tartanak, és külön töltik az idejüket, hogy eldöntsék, mit hoz számukra a jövő. A kapcsolatuk továbbra is baráti, és közösen próbálnak megoldást találni - írja a Daily Mail. A házasságuk során többször is felmerültek pletykák Dan hűtlenségéről, de a mostani különélés nem emiatt történt. Közben hírek érkeztek arról is, hogy Jacqueline sikeresen eladta a hat hálószobás, felújított házukat. Az ingatlan végül 500 ezer fonttal kevesebbért kelt el, mint az eredetileg meghirdetett ár. A döntés, hogy eladják a házat, találgatásokra adott okot, de korábban úgy nyilatkoztak, hogy egy új fejezetet szeretnének kezdeni az életükben.

A pár az évek során többször is cáfolta a szakításukról szóló híreszteléseket, de a kapcsolatukat többször próbára tették különböző vádak és spekulációk. 2018-ban Dan neve összefüggésbe került egy másik valóságshow-szereplővel, és a házasságuk már korábban is válságba került. Jacqueline egy időre el is költözött otthonról, hogy teret adjanak egymásnak.

Dan korábban elismerte, hogy hibákat követett el a kapcsolatukban, és kijelentette, hogy ha a helyzet fordított lenne, ő maga is kilépett volna a házasságból. Nyilvánosan bocsánatot kért, és azt mondta, hogy a családja a legfontosabb számára.

Jacqueline egy hónappal ezelőtt nyilatkozott arról, hogy a pletykák bosszantják, de megérti, hogy a nyilvánosság érdeklődik a magánélete iránt. Úgy fogalmazott, hogy sok hamis információ kering róluk, és bár kapcsolatukban voltak nehézségek, ők maguk tudják a legjobban, mi történik köztük.