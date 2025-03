A szomorkás, őszt idéző időjárás ellenére egy gyufaszálat sem lehetett leejteni március 15-én, szombaton a Múzeumkertben, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulóján tartott ünnepségen, melyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A március 15-i esemény igazi sztárparádét hozott ezen az esős szombaton, hiszen olyan ismert színészek vettek részt az ünnepi műsorban, mint Kovács Gyopár, Veréb Tamás, Feke Pál, vagy éppen a Megasztár legutóbbi évadának győztese, Gudics Máté. Azok, akik kilátogattak a Múzeumkertbe, úgy érezhették magukat, mintha egy nagy sikerű musical szabadtéri előadását látták volna, a fellépők ugyanis modern köntösbe öltöztették a forradalmi kor szellemiségét.

Idén különösen emlékezetes volt a március 15-i ünnepség (Fotó: Polyak Attila)

Ez az ünnep azért is volt különleges, mert a szabadságharc mellett a 200 éve született Jókai Mórra is emlékeztek. Az öreg Jókait az újdonsült apuka, Horváth Lajos Ottó formálta meg, míg fiatalkori mását a 32 éves Koltai-Nagy Balázs alakította.

Kovács Gyopár és Horváth Lajos Ottó a március 15-i ünnepségen (Fotó: Polyak Attila)

No de térjünk egy picit vissza arra a Gudics Mátéra, aki a Megasztár tavalyi győzteseként robbant be a köztudatba, és aki talán egy picit maga is meglepődött azon, hogy ma elképesztő alázattal és hazaszeretettel énekelte a Himnuszt a Nemzeti Múzeum előtt.

Gudics Máté álmában sem gondolta volna, hogy ő énekli majd a Himnuszt

A Megasztár győztese a Borsnak elmondta, nem is igazán számított a felkérésre, hiszen ő inkább a rockzene világából érkezik, mintsem a zenés színház műfajából.

„Mit ne mondjak, amikor gyerekként a március 15-i iskolai ünnepségek előtt az ingemre tűztem a kokárdám, álmomban sem gondoltam volna, hogy egy szép napon ennyi ember előtt éneklem a Himnuszt a Nemzeti Múzeum előtt állva. Elképesztő érzés volt, nagyon jól éreztem magam, még akkor is, ha az időjárás nem igazán volt kegyes hozzánk. Remélem, a jövőben is lesz lehetőségem hasonló rendezvényeken kiereszteni a hangom"

– mesélte lelkesen a Borsnak Gudics Máté Megasztár győztes.

Március 15-i ünnepség: Demjén és Jókai egy színpadon

Vitathatatlan, hogy az idei ünnepi műsor külföldön, talán még a Broadway-en is megállta volna a helyét. Mindamellett, hogy az alkotók fontosnak tartották, hogy hűek maradjanak az 1848-49-es kor szellemiségéhez, az egész egy sodró lendületű, modern előadás volt, ahol többek között Demjén Ferenc slágerei is felcsendültek.