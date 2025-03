„Sírok, akárhányszor meghallom” – Kökény Attila Máté Péter eltitkolt dalát énekli, a legenda felesége is reagált

Most már több hónapja annak, hogy megtudtam, hogy van lehetőségem elénekelni egy olyan Máté Péter dalt, ami még soha nem hangzott el sehol, de egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ez megtörténik velem. Ez a dal most már több mint 41 éve készült, és nagyon hálás vagyok ennek a hölgynek, Zsuzsikának, hogy nekem adta ezt. Először nem is értettem, amikor felhívtak ezzel, mert ez egy történelmi pillanat, amit nem olyan egyszerű megemészteni. Őszintén szólva még most is csak próbálkozom vele