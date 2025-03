Összecsomagolt és elhagyta az országot Kiszel Tünde - ráadásul nem egyedül!

A naptárdíva, Kiszel Tünde, mindamellett, hogy már évtizedek óta rendületlenül örvendezteti meg a rajongóit a saját fényképeiből álló falinaptárakkal, a közösségi médiában is kimondottan aktív életet él. Időről időre szereti kimondottan merész, szexi fotókkal is meglepni a követőit, míg máskor abba enged betekintést, éppen merre járt, mivel töltötte az idejét, és kinek a társaságában… Sokáig lehetne sorolni. Így például azt sem titkolta el, ahogy a minap összecsomagolt, majd útnak eredt – ráadásul nem egymagában.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella / Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Kiszel Tünde lányát, Hunyadi Donatellát biztosan nem kell senkinek sem bemutatni: ugyan sokáig híres édesanyja árnyékában élt, a fiatal lány mára saját jogán is hírnévre tudott szert tenni. Ebben hatalmas szerepe volt a Dancing with the Starsnak, amelynek a negyedik évadában lépett parkettre, Bődi Dénes táncpartnereként, és hamar kiderült, Donatella nem csupán gyönyörű, hanem kimondottan jó táncos is. Anya és lánya igen közeli, irigylésre méltóan szoros kapcsolatot ápol egymással, így nem meglepő, hogy ezúttal is együtt indultak neki egy nagy utazásnak.

Nőnapi utazás…

- írta az Instagram-oldalán Kiszel Tünde, a repülőtéren készült fotók társaságában, mialatt a rajongók jó utat és kellemes pihenést kívántak nekik.