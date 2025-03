"Katalin hercegné többet dolgozik, mint a rákos megbetegedése előtt, tudatosan készül arra, hogy hamarosan királyné lesz" - állítják a szakértők

II. Erzsébet királynő halála óta hanyatlott a királyi család népszerűsége és megítélése. Sorozatos családi viták, Harryék botrányos lelépése és András herceg megmagyarázhatatlan ügyei is hozzájárultak, hogy soha nem látott mélységekbe került az uralkodóház. Aztán a tavaly évben valami megváltozott: három családtagról is kiderült, hogy daganatos megbetegedéssel küzd. A kritikákat és támadásokat felváltotta a támogatások és a jókívánságok. Ezután pedig valami igencsak meghatározó dolog történt: Katalin hercegné megítélése és a családban betöltött szerepe szépen lassan felértékelődött, majd miután felépült, szinte a legfontosabb családtagként vágott bele a munkába. Erről beszélt két királyi szakértő is nemrég a People-nek.

Katalin tartják a királyi család legnépszerűbb tagjának a szakértők, és úgy gondolják, hogy minden egyes döntése mögött tudatosság áll / Fotó: AFP

Ő a királyi család MVP-je, és senki nem gondolta volna, hogy ilyen korán visszatér

- kezdte beszámolóját Amanda Foreman királyi történész a People-nek. Osztja a véleményét Ingrid Seward királyi szakértő és életrajzíró is:

Időbe telik, mire az ember feldolgoz egy ilyen helyzetet, és rendbe rakja a dolgait. Sokáig tart, mire az ember már nem aggódik. De úgy látszik, hogy Katalin képes volt néhány hónap alatt túllendülni ezen.

Foreman rámutatott, hogy Katalin hercegné néhány héttel azután, hogy bejelentette a Kensington-palota, hogy remisszióba került, azonnal munkába állt. Az elmúlt néhány hétben pedig személyesen vett részt több tucat nyilvános megjelenésen, és olyan meghívásoknak is eleget tett - például a Szent Patrik napi katonai látogatás - amelyeket tavaly a betegsége miatt le kellett mondania.

Ez a döntés alátámasztja Katalin hercegné magabiztosságát, rugalmasságát és azt a képességét, hogy tudja, hogy milyen felelőssége van a nép szemében a királyi család megítélésében. A belső célja az, hogy amit csinál és amit visel az összhangban legyen a vele kapcsolatban kialakult képpel. Katalin tudatosan készül arra, hogy hamarosan királynévá válik, és ez a felelősség sürgetőbb, mint valaha

- zárta sorait a királyi szakértő. Bár még csak másfél év telt el azóta, hogy Katalin megtudta, hogy rákos, szinte egészségesebbnek és elkötelezettebbnek tűnik mint valaha. A munkája mellett pedig nem hanyagolja el a családi életét sem, rengeteget programozik a férjével, Vilmos herceggel és a három gyermekükkel is. A szakértők nem értik, hogy hogy van minderre ideje és energiája a hercegnének.

Határozottan olyan érzése van az embernek, hogy a visszatérésével visszaállította a királyi család dicsőségét. Micsoda különbségeket tapasztalunk most egy év alatt. Katalint talán még soha ennyien nem szerették, mint most. A nemzet szívévé vált, jobban, mint a betegségének kiderülése előtt

- osztotta kollégái véleményét Robert Hardman királyi szerző.