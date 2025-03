Katalin hercegné visszatért, ezt üzente

Katalin hercegné ismét ünnepi hangulatban jelent meg a Szent Patrik-napi rendezvényen. Az eseményre egyedül érkezett, hogy megtisztelje az ír gárdát, amelynek ő a tiszteletbeli ezredese. A londoni Wellington laktanyában először szemlét tartott a katonák között, majd hagyományosan egy lóherét tűzött a ruhájára, amit az egyik gárdista adott át neki.

Katalin hercegné a gárdisták és családtagjaik társaságában töltötte az estét Fotó: Getty Images / hot magazin

A ceremónia különösen megható pillanata volt, amikor Katalin hercegné lehajolt, hogy megsimogassa Turlough Mórt, a regiment ír farkaskutyáját, és neki is adott egy kis lóherét. Később a tisztek étkezdéjében egy korsó Guinness sörrel koccintott a gárdistákkal. A látogatása során az egyik tiszt felszólította a jelenlévőket, hogy háromszoros éljent kiáltsanak az ezredes tiszteletére, amit lelkes taps követett - írja a Daily Mail.

Katalin hercegné a gárdisták és családtagjaik társaságában töltötte az estét, és egy gesztusként a bárpult mögé állt, hogy a katonák ünneplését támogassa. Beszélgetései során megosztotta velük, mennyire hiányzott neki az esemény az elmúlt két évben, amikor is az egészségügyi kezelése miatt nem vehetett részt rajta. A hercegné ezen az alkalmon hosszú szolgálatért és példamutató magatartásért járó kitüntetéseket is átadott a gárda tagjainak.

A gárdistákkal folytatott beszélgetései során a hercegné férje szakálláról is szó esett. Mosolyogva jegyezte meg, hogy a divatok jönnek és mennek, és kíváncsi, vajon Vilmos herceg meddig tartja meg az arcszőrzetét. Amikor az egyik tiszt fia, Noah Hogan elmondta, hogy lelkes focista, Katalin hercegné megosztotta vele, hogy saját gyermekei is játszanak, és érdeklődött arról, hogy a szülők is nézik-e a meccseiket. Bátyjának, Lucasnak pedig elmondta, hogy az iskolai kadétprogram izgalmas lehetőség, mert rengeteg karrierlehetőséget nyit meg a hadseregben.

A Szent Patrik-napi ünnepség mellett a hercegné és Vilmos herceg a walesi rögbicsapat mérkőzésére is ellátogatott. A versengő házaspár, akik különböző csapatokat támogatnak – Vilmos Wales-nek, míg Katalin Angliának szurkol –, már korábban is viccelődtek azon, hogy egy-egy meccs után milyen feszült lehet a hazafelé vezető út. A mérkőzés után a hercegi pár a játékosokkal is találkozott az öltözőkben, és részt vettek egy környezetvédelmi kezdeményezés bejelentésén, amely a műanyagmentes ételcsomagolás elterjesztését célozza a stadionokban.