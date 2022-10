Suzy vallomása: A szerelem első látásra igenis létezik!

A mulatós énekesnő Királyvári Suzy nagyon várja már, hogy betoppanjon az új szerelem az életébe, bár kezdeményezni nem szeretne. Az egyedülálló anyuka lapunknak elárulta:

– Nem keresem a szerelmet, mert hiszem, hogy jönni fog magától is. Az interneten nem ismerkedek, de sokan írnak ilyen szándékkal – fedte fel a két évvel ezelőtt elvált mulatós énekesnő: – Ezekkel nem foglalkozom, nem hiszek a virtuális világ adta filteres, „mindenki szép és csodálatos" hercegekben a fehér lovon.

Majd eljön az életembe, remélem minél előbb, az egyszerű, nem hibátlan, távolról sem tökéletes férfi, aki őszintén fog szeretni engem és a kislányomat is. A szerelem első látásra igenis létezik! Ezt utoljára nagyon-nagyon régen éreztem, de tudom, újra eljön majd a pillanat

– fedte fel Suzy, aki elbüszkélkedett kislánya jó iskolai teljesítményével:

– Zsuzsika várta már az iskolakezdést, nagyon szeret iskolába járni. A tanulásban és a mindennapok kötelező feladataiban nagyon szabálykövető nagylány, de bizony már kamaszodik és ennek minden jele meg is mutatkozik rajta. Vannak kisebb csörtéink, de azért ezeket általában gyorsan el is intézünk egymás között. Talán azért nem bonyolult ez a korszak köztünk, mert tényleg egymásra számíthatunk igazán. Kis család vagyunk, de hatalmas a szeretet köztünk, én pedig minden erőmmel arra törekszem, hogy ne legyen az élete semmivel sem kevesebb azon gyerekekénél, akik teljes családban nőnek fel.

Suzynak mozgalmas nyara volt, az ősz sem lesz eseménytelenebb, s már a karácsonyra is készül:

– Rengeteg fellépés, koncert és tévéfelvétel után vágok bele az őszi stúdiómunkákba, mert jövő év tavasszal már mindenképp megjelenik az új lemezem. Emellett a napokban megyek forgalmi vizsgára, régi álmom válik valóra azzal, hogy lesz jogosítványom. Bízom benne, hogy elsőre sikerül. Ezen kívül előre gondolkodom a karácsony tekintetében is, én már az ősz folyamán igyekszem mindent előkészíteni, az ajándékok nagy részét is ilyenkor találom ki és veszem meg.

Bízik a békés megoldásban

Nyáron számoltunk be arról, hogy nagy a feszültség az egykori énekespár, Suzy és Jolly között. Jolly akkor, nagy sérelmére albérletbe kényszerült, mivel úgy egyeztek meg, hogy értékesítik az ingatlant és megfelezik a bevételt, ám Suzy nem költözött ki kislányukkal.

Megkeresésünkre Suzy elárulta, Zsuzsikával továbbra is a családi házban laknak, s nem is fogják elhagyni az ingatlant.

– A vagyonmegosztás tekintetében továbbra is vannak elvarratlan szálak, de biztos vagyok benne, hogy minden hamarosan megoldódik. Továbbra is a közös házban lakunk Zsuzsikával, nem is tervezzük, hogy elköltözünk innen. A pont az i-re viszont mindenképp békés keretek közt fog felkerülni – fogalmazott a Borsnak Suzy, majd Jollyval való kapcsolatáról hozzátette:

A volt férjemmel a kapcsolatunk abszolút rendben van. Nem szoktunk túl sokat sem találkozni, sem beszélni, hiszen ő is nagyon elfoglalt, ahogy én is.

Jolly nem vár sokáig

Jolly lapunk megkeresésére kiigazította a nyári híreket, miszerint albérletben élne: a budapesti bérleményt irodának használják, s Pesttől nem messze vásároltak egy ingatlant, ahol együtt élnek Barbival.

Fotó: Facebook

– A közös ingatlan nem került eladásra, de remélem, megállapodásra fogunk tudni jutni. Eddig nem sikerült. Én nem ragaszkodom hozzá, hogy Suzy Zsuzsikával elköltözzön, de ismerem a jogaimat – szögezte le Jolly.

Dr. Nemes András válóperes ügyvéd a Bors felkeresésére elmondta, hogy polgárjogi szempontból az elvált felek továbbra is tulajdonostársak maradnak. Ebből adódóan a lakásból távozó házastársnak a lakáshasználati jog ellenértékére vonatkozó igénye lehet, többlethasználati, vagy bérleti díjat kérhet a tulajdonostársától. A Ptk Családjogi (4.) könyve felülírhatja a tulajdonra vonatkozó polgári jogi rendelkezéseket. Az előbbi ugyanis a lakásban maradó szülővel együtt lakhatási jogot biztosít a kiskorú gyermeknek.