Teljes döbbenettel figyelik a rajongók Hunyadi Donatellát: idegen országban száguldozik

Bár az idő napról napra kezd szebb lenni idehaza, azért még mindig nincs kellemes napozó hőmérséklet. Ezért azok, akik megtehetik, most is szívesen utaznak olyan országokba, ahol egy kicsit fel lehet töltődni D-vitaminnal. Gáspár Evelin például hosszú ideig volt távol, hogy egy kis télből nyárba nyaralással kényeztesse magát. Így tett Hunyadi Donatella is, aki most éppen Dubaiban rosszalkodik.

Hunyadi Donatella gyönyörű nő lett

Hunyadi Donatella új képeket posztolt Dubaiból, amelyeken szafarizik. Fejét vastagon betekerte, hogy ne érje a nap, majd átszelte a sivatagot. Donatella elképesztően szexisen nézett ki, és már mindenki nagyon várja őt haza.