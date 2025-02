„Nagyon ügyes vagy Évi!” – a fél magyar celebvilág Horváth Éva gyógyulásáért szurkol

Horváth Éva novemberben, pont a születésnapján szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amelynek következményeként többszörös nyílt törést szenvedett a lábán. A hírességet azonnal kórházba szállították, ahol pechjére elkapott egy fertőzést is, ami tovább súlyosbította a helyzetét. A modell ezért Budapestre utazott, hogy itthon próbálják meg az orvosok rendbe tenni a végtagot, akik küzdenek is erejükön felül, de már most látni, hogy ez egy nagyon hosszú gyógyulás lesz...

Horváth Éva motorbaleset áldozata lett (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva Instagram-oldala felrobbant

A modell rendszeresen beszámol a közösségi oldalain arról, hogy épp hol tart a rehabilitációja, jellemzően az Instagram oldalán oszt meg fotókat és videókat a helyzetről. A legutóbbi bejegyzése elképesztő mennyiségű támogató kommentet hozott, pedig szomorú hírt közölt: Minden kezdődik elölről...

– Köszönöm, hogy ennyien szorítottatok, és, hogy mi történik a műtét után? ahogy látjátok, ilyenkor minden kezdődik elölről. A gyógytorna, mert nem tudok még ráállni, épphogy csak egy picit tudom a talajhoz érinteni a lábam. De bízunk benne, hogy ez egy pár nap múlva megváltozik. Én megteszek érte mindent. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem".

Özönlenek a támogató celebek

Éva Instagram posztjai alatt rendszeresen feltűnnek hírességek, a legfrissebb videója alatt azonban még a szokásosnál is többen biztosították a támogatásukról. Többek között Joshi Bharat, Rubint Réka, Metzker Viki és Vásáry André is írt egy pár kedves sort neki:

Rubint Réka: Nagyon ügyes vagy Évi! Nagyon szorítok !!!❤️❤️❤️

Joshi Bharat: De jó!!!! Csak így tovább!!!!

Metzker Viki: Jesszusom…csak most láttam… Jobbulást kívánok Évi és sok sok erőt!🙏🏻❤️

Vásáry André: Na kisanyám 2 hét es 12 cm tűsarkúban ropod🥰👍🏻🙏🏻