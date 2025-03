Rendkívüli fordulat a Farm VIP-ben: Judie is megszólalt a csapatok összemixeléséről

Eszméletlen fordulat történt a Farm VIP csütörtöki epizódjában: a sárgák - mivel három egymást követő termelési versenyt is elbuktak és Dopeman is kiesett - már csak öten maradtak, ami a pirosak nyolcas létszámához képest meglehetősen csekélynek bizonyult. Így aztán szükség volt némi variálásra, nem is akárhogyan: A pirosaktól Fekete Linda, Lukács Miki és Kiara Lord került át a pajtába, a sárgáktól pedig Judie és Aurelio költözött fel a házba. Az elképesztő változásnak Judie örült a legkevésbé, amellyel kapcsolatban a Borsnak mesélt az érzéseiről.

Farm VIP: Judie igazi csapatjátékos, nehezen hagyta ott a sárgákat (Fotó: TV2)

Judie a Farm VIP 2025 leghűségesebb játékosa

A sportoló elárulta, cseppet sem volt egyszerű elfogadnia ezt a döntést: „Kimondottan rosszul érintett, hogy átraktak a pirosakhoz, én hűséges típus vagyok, a sportban sem cserélgetem a mezemet hetente.”

Megszerettem a pajtát és Grétitől is nehéz volt elválni, mert ő volt a másik felem. Rossz volt otthagyni a csapatomat, főleg annak tudatában, hogy a pirosaknál nem volt jó a hangulat. Nálunk ezzel sosem volt probléma, szerettük egymást és nagyon sokat nevettünk, nem akartam átmenni

– kezdi Judie, aki azt érezte, kicsúszott a lába alól a talaj. „Tudtam, hogy nem vagyok egyedül, mert Aurelio velem volt, de olyan érzésem volt, mintha ketten lettünk volna a pirosak ellen. Aurelio elkezdett taktikázni, hogy kit lehetne befűzni, kit lehetne ‘besárgítani’ úgymond,

de én annyira megborultam, annyira rosszul éreztem magam, hogy nem tudtam erre koncentrálni, gyakorlatilag a túlélésre játszottam.

Judie és Aurelio összepakolták a cuccaikat és átköltöztek a pirosakhoz (Fotó: TV2)

Judie ugyanakkor főnyeremény volt a pirosaknak

A parasztházban azonban tárt karokkal fogadták őt. „Kettős érzéseim voltak, mert az viszont nyilván nagyon jól esett, hogy a piros csapat ennyire nagy szeretettel fogadott. Azt hiszem, ha a fogadtatás is rossz lett volna, akkor kisétáltam volna a Farmról – vallotta be Judie, aki mindezek mellett azért örült a kényelmesebb körülményeknek is.

„Nem tagadom, jó volt ágyban aludni és jó érzés volt, hogy van körülöttem fal, tetőszerkezet a fejem fölött. Meg itt nem volt már velem pele barátom, aki minden este a fülembe visongott volna. Viszont a pajtában baldachin volt az ágyunk fölött, ahová a legyek nem tudtak bejönni.

„A parasztház mellett viszont közvetlenül ott voltak az állatok. Ahogy jött fel a nap, felkeltek ők is és velük együtt a legyek is. Irgalmatlan mennyiségű légy volt, a pirosaknál nem tudtam igazán pihenni, reggel 5- fél 6 körül már fent voltam.”